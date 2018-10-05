Güneş Sistemine 'Goblin' İsminde Bir Cüce Gezegen Katıldı

Evet, güneş sistemimizde artık yeni bir cüce gezegen var ve adı Goblin. Bu gezegenin merak edilen detaylarını inceledik.

Bu haftanın başlarında bilim insanları Planet Nine olarak da bilinen, Gezegen X'in varlığını destekleyen "son derece uzak bir nesneyi" keşfettiklerini duyurdular. Yeni cüce gezegeni resmen TG387 olarak listelerken, geçici olarak da Goblin adı verildi. Tabii, bunun nedenlerinden en önemlisi ise muhtemelen cadılar bayramı. Şimdi size, bu yeni dostumuz Goblin hakkında bazı önemli bilgileri verelim.

Nedir bu Goblin, yenir mi?

Goblin, bir cüce gezegen. Yani, bizim dünyamızın da yaptığı gibi Güneş'in çevresinde belirli bir yörüngede bulunuyor. Ancak pek güçlü etki ve kuvvetlere sahip sayılmaz, bu yüzden cüce gezegen olarak sınıflandırıldı. Bilim insanları çapının yaklaşık 300 kilometre olarak tahmin ediyorlar ki, aslında bir cüce gezegene göre bile küçük sayılır. Ayın çapının 3.474 kilometre olduğunu belirtirsek 1/10 oranından ne kadar küçük olduğunu tahmin edersiniz.

Nerelerde yaşar, ne yer ne içer?

Bilim insanları Goblin'i, Güneş'e yaklaşık 7.4 milyar mil uzaklıkta buldular. Plüton'dan 2.5 kat uzak bir mesafe bu. Goblin'in yörüngede Güneş'e en yakın olduğu mesafenin de 6 milyar mil uzaklıkta olduğu tahmin edilirken, en uzak olduğu noktadaki uzaklığı ise tahminen 214 milyar mil. Yani gerçekten çok uzakta ve araştırmacılar bu gezegenin yörüngeyi tamamlamasını 40.000 yılda yaptığını söylüyor.

Nereden çıktı böyle birdenbire?

Carnegie Institution for Science'dan Scott Sheppard, Northern Arizona University'den Chadwick Trujillo ve University of Hawaii'den David Tholen TG387'i keşfeden ekipleri yönettiler. İlk olarak Ekim 2015'te Hawaii'deki Mauna Kea üzerinde gözlemlediler, ancak Goblin çok yavaş hareket ettiği için ve böylesine devasa bir yörüngeye sahip olduğu için hakkında veri toplamak üç yıl kadar zamanlarını aldı.

Peki, daha daha?

Goblin ile alakalı söylenebilecek en önemli ve dikkat çeken şey bilim insanlarının ilk etapta onu fark etmiş olmalarıdır. Orada, yani uzayda şu an hala dolaşan binlerce bilinmeyen nesne var. Ancak onların uzaklığı, onları mevcut araçlarımız ve ekipmanlarımız ile tespiti neredeyse -şu an için- imkansız kılıyor. Araştırma ekibinin belirttiğine göre TG387, 40.000 yıllık yörüngesi bulunan bu cüce gezegenin yörüngesinin %99'u boyunca görülemeyeceğini, yani doğru yerde doğru zamanda bulunduklarını anlatıyor.

Uzayla alakalı yaşanan bu gelişmeler oldukça heyecan verici. Teknoloji ilerledikçe, şu an ulaşmamız mümkün gözükmeyen yeni bilgilere de ulaşmamız daha kolay bir hal almaya devam edecek.