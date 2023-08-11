NASA, Güneş'te 5 Ağustos ve 7 Ağustos tarihlerinde peş peşe iki kez şiddetli patlama yaşandığını açıkladı. Patlamanın etkileri Dünya'da hissedildi.

Yaşamı mümkün kılan enerjiyi bize sağlayan yıldızımız Güneş, zaman zaman patlamalarla çevresine çok güçlü radyasyon yayabiliyor. Bu patlamaların şiddetli olması, radyasyonun kuvvetini ve kat edebildiği yolu doğru orantılı olarak etkiliyor.

Bu olay, geçtiğimiz günlerde iki kez şiddetli bir şekilde meydana geldi. Üstelik Güneş patlamalarının etkisiyle Dünya’nın bir bölümündeki radyo dalgaları olumsuz etkilendi, kesintiler yaşandı. NASA, bir patlamanın anını da resmi Twitter hesabından paylaştı.

Güneş püskürtüsünün yaşandığı anlar NASA tarafından paylaşıldı:

Yukarıda gördüğümüz 7 Ağustos’taki patlama, Güneş patlamaları sınıfları arasından en şiddetli kategori olan ‘X’te listelendi. Bir diğer deyişle pik akı aralığı, metrekare başına 10−4 watt’tan fazla olarak ölçüldü. Tam olarak X1.5 gücünde olduğu tespit edildi.

Space.com’a konuşan Güneş fizikçisi Keith Strong, bu olay sonrasında ABD, Kanada ve Pasifik Okyanusu üzerinde radyo kesintisi yaşandığını paylaştı.

Bir önceki patlama ise 5 Ağustos günü yaşandı ve bu patlama, 7 Ağustos’takinden bir tık daha güçlüydü. NASA, patlamanın X1.6 olarak kategorilendirildiğini paylaştı.