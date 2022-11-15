Güneş'te 'Yılan' Şeklinde Hareket Eden Bir Akım Gözlemlendi

Avrupa Uzay Ajansı, Solar Orbiter uzay aracı ile Güneş üzerinde yılan şeklinde hareket eden bir akım gözlemledi. Akımın ardından çıkış ve varış noktasında da patlamalar görüldü.

Enerjisiyle yaşamı mümkün kılan yıldızımız Güneş, kendi bünyesindeki muazzam enerjiyle bugüne kadar pek çok kez hayran kılıcı manzaraya ev sahipliği yaptı. Bugün, bunlar arasına bir yenisi daha eklendi.

Avrupa Uzay Ajansı’nın 2020’de uzaya gönderdiği ‘Solar Orbiter’ uzay aracı, Güneş üzerinde yılan şeklinde bir hareket gözlemledi. Bu yılan, aslında Güneş’in manyetik alanında hareket eden daha düşük sıcaklığa sahip atmosfer gazları idi.

Güneş üzerindeki ‘yılan’:

Yukarıda gördüğümüz video, 5 Eylül tarihinde 3 saatlik aralıkta yapılan gözlemlerde elde edilen fotoğrafların birleşimiyle oluşturuldu. Avrupa Uzay Ajansı, ‘yılan’ şeklinde gözüken akımın saniyede 170 kilometre hızla hareket ettiğini paylaştı.

Videonun ilerleyen saniyelerindeyse akımın sonuçlarını da görebiliyoruz. Akımın çıktığı ve vardığı noktada büyük patlamalar görülebiliyor. Bu patlamalar, “Taçküre kütle atımı” olarak adlandırılan patlamalardı. Bu patlamalar sonucunda uzaya yüksek miktarda plazma fırlıyor. Çok şiddetli ve Dünya’ya varan plazma patlaması, özellikle teknolojik aletlerimizde olumsuz bir etkiye neden olabiliyor.