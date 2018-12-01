Güney Kore, 5G Bağlantının Sunulduğu İlk Ülke Olacak

5G teknolojisini ilk kullanan ülke olma konusundaki yarışı Güney Kore bu cumartesi günü kazanabilir.

Teknoloji ilerledikçe insanların ihtiyaçları da ona göre değişiyor. Eskiden sayfada bulunan resimlerin yüklenmesi uzun sürmesin diye beklerken, şimdi mobil internetimizden 4K video izleyebiliyoruz. Belli bir yaşın üstünde olanlar, internete bağlanmak için ev telefonunun kapalı olması gereken dönemleri hatırlar.

Teknoloji ilerledikçe altyapılar da değişiyor. Son gelecek olan mobil erişim ağ altyapısı da 5G adlı sistem. Bu sisteme ilk geçecek olan ülke de Güney Kore. Ülkenin üç ana telekomünikasyon firması SK Telecom, KT ve LG Uplus, Cumartesi günü ülke genelinde 5G bağlantıya geçiyor.

Bu üçlüden KT’nin bir kolu olan Ahyeon’da çıkan yangın sebebiyle tanıtım etkinlikleri bir sonraki haftaya kalmış olsa da telekomünikasyon firmaları 5G’ye geçiş tarihinde değişiklik yapmayacaklar.

Şu anda piyasada bulunan ve 5G destekleyen telefon sayısı toplamda 0. 5G çekecek telefon olmamasına rağmen mobil routerlar 5G destekliyor. Mart 2019’da ilk 5G destekli telefonlar gelene kadar, altyapı testleri ve geliştirmeleri için uygun bir zaman boşluğu bırakılmış durumda.