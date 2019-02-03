5G teknolojisine yavaş yavaş yaklaşıyoruz. 5G şebekelerinin tamamen aktif hale gelmesi için akıllı telefon üreticilerinin bu teknolojiyi telefonlara koyması ve operatörlerin de bunu desteklemesi gerekiyor. LG de bunu bilerek Kore'de 5500 adet 5G istasyonu kurdu.

Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke 5G için atılımlar yapmaya başladı. Güney Kore'deki mobil operatörlerden biri olan LG Uplus da bu bağlamda 5500 adet 5G istasyonunu kullanıma açtı. Bu sayı çok da yüksek gibi gözükmese de diğer rakipleri SK Telecom ve KT'nin kat ve kat üzerinde.

5G'nin 2019'un sonuna kadar Güney Kore'deki tüm büyük şehirlerde çalışması için planlar da yapan LG Uplus, baz istasyonları sayısını da artırmaya devam edecek. LG Uplus'ın CEO'su, bu konudaki planları açıklayarak 3,5 milyar dolardan fazla yatırım yapacaklarını da söyledi.

Güney Kore, dünyada 5G'yi ticari olarak kullanmaya başlayan ilk ülkelerden biri konumunda. Ülkenin en büyük mobil operatörleri olan LG Uplus, SK Telecom ve KT 2018'in sonundan itibaren 5G'yi kullanıma sokmuştu; fakat bunun son kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için Mart 2019'un beklenmesi gerekiyor.