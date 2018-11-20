Çoğunlukla devasa ayak izleri ve dev fosilleri ile haberleşen dinozorlar, bu kez en küçük ayak iziyle gündeme geldi.

Güney Kore'de çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Jinu bölgesinde sadece 1 santimetrelik bir dinozor ayak izi keşfettiler. Bilim tarihinde keşfedilmiş en küçük bu ayak izinin, yırtıcı kuş familyasından bir dinozora ait olduğu belirtiliyor.

Avustralya'nın Queensland Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Anthony Romilio, dinozorun raptor (yırtıcı) familyadan olduğunu doğruladı. Yine Romilio'nun açıklamalarına göre, bu ayak izinin en az 110 milyon yıla dayandığı belirtilmiş.

Dinozorların yürürken ayak parmaklarının ikisini yere bastığı ve bir parmağının da olası saldırılarda reaksiyon göstermek için havada kaldığı belirtiliyor. Bu sebeple bulunan ayak izinin bir dinozora ait olduğu da onaylanmış oldu.