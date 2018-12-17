Her Yıl Verilen Gökdelen Ödülleri, Sahiplerini Buldu

Güney Kore'nin Seul şehrindeki Lotte World Tower, bilgi toplama servisi Emporis'in her sene yaptığı "Gökdelen Ödülleri" yarışmasında en iyi gökdelen seçildi. Çarpıcı gökdelen, çok da alışık olmadığımız gümüş renge, dünyanın en hızlı asansörüne ve en yüksek cam gözleme alanına sahip.

Lotte World Tower, 555 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek beşinci gökdeleni olma unvanını elinde bulunduruyor. Gökdelenin tasarımında, Kore'nin geleneksel seramik, porselen ve kaligrafi gibi sanatlarından esinlenilmiş.

(Lotte World Tower)

Toplamda 505.300 metrekarelik bir zemin alanına sahip olan yapı, 123 kattan oluşuyor. Binada dışarıda çalışanlar için otel kısmı, stüdyo tipi daireler ve dükkan ve ofis alanı bulunuyor. Tabanı cam olan gözlem alanı, 497 metre yükseklikte iken buraya çıkarken dünyanın en hızlı asansörünü kullanıyorsunuz. Emporis'in değerlendirme yaparken bunları düşünerek seçimini yaptığı şüphesiz.

Emporis'in oylamayı yapan jürisi, devasa yapıyla ilgili "Kore'nin sanat ve kültür tarihinin modern unsurlarla harmanlanarak birleştirilmiş olması, Lotte World Tower'ı oldukça 'uyumlu' bir gökdelen yapıyor." ifadelerini kullandı.

(Generali Tower)

Gökdelen Ödülleri'nin ikincisi ise İtalya'nın Milan şehrinde bulunan Generali Tower'ı oldu. 170 metre uzunluğuyla bu gökdelen, Lotte World Tower'dan oldukça kısa. Üçüncüye geldiğimizdeyse Chicago'da bulunan 150 North Riverside binasıyla karşılaşıyoruz. 229 metrelik bu yapı, bir nehir ve tren rayları arasında kalarak ilginç bir konumda bulunuyor. Yarışmada finale kalan diğer gökdelenleri aşağıda görebilirsiniz.

North Riverside

Raffles City Hangzhou