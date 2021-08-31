Güney Kore, Apple ile Google'ın uygulama mağazaları üzerinden oluşturduğu komisyon tekeline son noktayı koydu. Telekomünikasyon Ticaret Yasası isimli kanun teklifini onaylayan meclis, geliştiricilerin Apple ve Google'a komisyon ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırdı.

ABD merkezli teknoloji devleri Google ile Apple, bir süredir mobil uygulama mağazalarından aldıkları komisyonlarla gündemde. Bağımsız geliştiricileri canından bezdiren, Epic Games gibi devleri ise mahkemeye götüren olay, hükümetlerin de dikkatinden kaçmıyor. Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde ise Güney Kore'nin de bu konudan rahatsız olduğunu ve hatta konuyla ilgili bir yasa hazırlığı içerisinden olduklarından bahsetmiştik.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu yasa tasarısını oylamaya açan hükümet, meclisin desteğini alarak tasarıyı onayladı. "Telekomünikasyon Ticaret Yasası" olarak hayatımıza giren düzenleme, Google Play Store ile App Store'un Güney Kore'deki tekelliğini sona erdirmiş oldu. Üstelik hükümet, teknoloji devlerinin geliştiricileri köşeye sıkıştırmasını da imkansız hale getirdi.

Geliştiriciler, uygulamalarındaki ödemeleri harici kaynaklardan da yapabilecekler

Apple ile Google, şu ana dek geliştiricilere yalnızca kendi ödeme sistemlerini sunuyordu. Güney Kore'nin Telekomünikasyon Ticaret Yasası, bu zorunluluğu ortadan kaldırıyor. Yani Apple ve Google, artık Güney Kore'de geliştiricilerden komisyon talep edemeyecek. Ayrıca bu şirketlerin ödeme yöntemleri, artık yalnızca istenirse kullanılacak. Google da Apple da konuyla ilgili olarak hiçbir geliştiricinin önüne taş koyamayacak. Güney Kore hükümeti, ödeme yöntemleri nedeniyle mağazalardan kaldırılabilecek uygulamalarla ilgili soruşturmalar yürütecek.

Yasaya uygun davranılmaz ve suç unsuru oluşursa, Güney Koreli yetkililer harekete geçecek. Şirketler için açılacak soruşturmalarda, Güney Kore'de yapılan yıllık cironun yüzde 3'üne kadar para cezası verilebilecek. Bu sayede yasanın gerçekten de uygulanabilirliği sağlanmış olacak. Peki Google ile Apple, bu konuda neler düşünüyor?

Teknoloji devlerine göre yasa, geliştiriciler için de kullanıcılar için de risk teşkil ediyor

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre Güney Kore'de onay gören yasa tasarısı, kullanıcıların harcama yaparken duydukları güveni azaltacak. Zira App Store üzerinden yapılan ödemeler, kullanıcıya güven veriyordu. Bu da Apple'ın Güney Kore'de kazandığı 8,55 trilyon wonluk gelirini etkileyecek. Bu gelir, en çok da App Store'a kayıtlı olan 482 bin civarı geliştiriciyi etkileyecek.

Google tarafından yapılan açıklamalarda da Apple'a benzer ifadelere yer verildi. Alınan kararın güvenlik açısından risk oluşturduğunu belirten Google yetkilileri, bu güven kaybının hem geliştirici hem de kullanıcılara zarar vereceğini açıkladılar. Alınan karardan dolaylı olarak etkilenecek olan Beyaz Saray ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı...