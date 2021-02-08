Güney Kore, Hidrojen Yasasını Yürürlüğe Sokan İlk Ülke Oldu

Hidrojenli otomobil konusunda öncü ülkelerden birisi olan Güney Kore, hidrojen yasasını yürürlüğe sokan ilk ülke olarak ülkede geniş çaplı bir ekosistem yaratmaya başladı. Yürürlüğe giren yasa ile birlikte hidrojen yakıt hücrelerinin üretimi genişletilecek, Güney Kore 2040 yılına kadar 1,200 yeni şarj istasyonunu devreye sokacak.

Güney Kore, hidrojen ekonomisine öncülük etmek üzere hidrojen yasasını benimseyen ilk ülke oldu. Yürürlüğe giren yasa sayesinde petrole ve mazota alternatif olarak gösterilen hidrojenin ekosistemi oluşturulacak, hidrojenle çalışan araçlar, şarj istasyonları ve yakıt hücreleri kapsamlı bir şekilde genişletilecek.

Hidrojen yasası sadece üreticileri ve kurumsal firmaları ilgilendirmeyecek, Güney Kore aynı zamanda sürücülere sunulan şeffaflık ve güvenlik konusunda da yardımcı olacak. İlk olarak sürücüler, hidrojen yakıt fiyatlarını anlık olarak güncel bir şekilde www.khydi.or.kr sayfası üzerinden kontrol edebilecek ve Güney Kore bir ilk olarak yakıt hücrelerini üretim aşamasında kapsamlı bir güvenlik testine tabii tutacak.

2040 yılına kadar geniş çaplı hidrojen ekosistemi oluşturulacak

Güney Kore Enerji Bakanlığı, 2040 yılına kadar toplamda 6,2 milyon hidrojenli otomobil piyasaya sürmeyi, bin 200 şarj istasyonunu hizmete sunmayı ve milyonlarca hidrojenli otobüsü şehir sakinleri ile buluşturmayı hedefliyor.

Hyundai gibi otomobil devleri ile hidrojenli otomobil konusunda diğer ülkelere göre her zaman bi adım önde olan Güney Kore, geçtiğimiz sene 36 farklı şarj istasyonunu hizmete sunarak dünyanın en çok hidrojen şarj istasyonuna sahip ülkesi haline gelmişti.

Güney Kore’de daha önceleri elektrolizör ve taşınabilir yakıt hücreleri gibi hidrojen ekosistemini oluşturan bileşenlerin üretim kısmında devlet düzenli olarak denetlemeler yapmıyordu ve bu eksiklik, sürüş sırasında olabilecek bir takım riskleri beraberinde getiriyordu. Enerji Bakanlığı, bu yasa ile birlikte denetlemelerin sıklaşacağını ve hidrojenli yakıt hücre güvenliğinin maksimum seviyeye çıkarılacağını belirtti.

Güney Kore'nin dünyada öncü olma yolunda ilerlediğini belirten Sanayi Bakanı Sung Yoon-mo, şu açıklamalarda bulundu; "Güney Kore, hidrojen yasasını benimseyerek hidrojen ekonomisinde sağlam bir temel atmış oldu. Sanayi Bakanlığı, Güney Kore’nin küresel yakıt hücresi pazarındaki 1 numaraları yerini koruyabilmesi için gerekli olan her şeyi yapacak.”