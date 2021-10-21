Güney Koreli İşçilerden Squid Game Temalı Protesto

Güney Kore'de ülkedeki gelir eşitsizliği ve diğer çeşitli sorunlar hakkında görüşlerini dile getirmek isteyen işçiler, Squid Game kıyafetleriyle protesto yaptı. İşçiler, gelir eşitsizliği nedeniyle ülkede bazı kesimlerin Squid Game'deki gibi yaşadığını söyledi.

Netflix’in son dönemde izleyicilerine sunduğu dizilerden birisi olan Squid Game, bugüne kadar görülmemiş bir ilgiyle karşılaştı. Çocuk oyunlarını ölümlü oyunlara çeviren dizi, tüm dünya genelinde olabilecek her yerde bir şekilde karşımıza çıkıyor. Öyle ki bugün Squid Game teması, dizinin ana vatanı olan Güney Kore’deki bir protestoda gözüktü.

Güney Kore Sendikalar Konfederasyonu üyesi olan yaklaşık 80 bin işçi, ülke genelinde sokağa çıktı. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve giden işçiler, ülkede büyük bir kesimin gelir eşitsizliğinden muzdarip olduğunu; kayıt dışı ve güvencesiz çalışmanın yasaklanması, asgari ücrete zam gibi başlıklarda taleplerini dile getirdi.

Protesto, Squid Game kıyafetleriyle yapıldı:

İşçilerin bu talepleriyse Netflix’in Squid Game dizisinden tanıdığımız, artık her yerde görmemizle hafızalarımıza kazınmış olan kostümlerle yapıldı. Kırmızı tulum ve maskelerle yapılan bu protestonun amacıysa işçilerin şikayetçi olduğu konuları diziyle bağdaştırmaktı. Protestodaki işçiler, birçok kişinin ülkede gelir eşitsizliği nedeniyle ‘Squid Games’ dizisindeki gibi hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirtti.

Squid Game’in alakasız bir şekilde karşımıza çıktığı son yer Avrupa Ligi karşılaşması öncesi oldu. Bugün gerçekleşecek Lokomotiv Moskova – Galatasaray maçı öncesinde temsilcimizin rakibi, Squid Game kurabiyelerini soyunma odasına bırakmıştı. Bunun ardından Galatasaray da kolları sıvayarak bugün yaptığı paylaşımda Squid Game temalı bir video yayınladı.