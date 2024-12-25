Güney Kore hükûmetinin yeni bir yarı iletken şirketi kurmak için kolları sıvadığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre bu firma, TSMC'ye doğrudan rakip olacak ve "KSMC" olarak isimlendirilecek.

Günümüzün en önemli teknolojileri arasında gösterilen yarı iletkenler, ülkeler arasında büyük bir rekabete neden olmuş durumda. Gelen son haberler, bu durumun farkında olan Güney Kore'nin yeni bir yarı iletken şirketi kurmak için harekete geçtiğini ortaya koydu.

Aslına bakacak olursak Samsung, Güney Kore hükûmetinin desteklediği bir yarı iletken üreticisi. Ancak yerel kaynaklara göre ikinci bir yarı iletken şirketi daha kurulacak. "KSMC" olarak isimlendirilmesi planlanan şirket, dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden TSMC'ye rakip olacak.

13,9 milyar koyup, 208,7 milyar dolar kazanmayı planlıyorlar!

Yerel kaynakların belirttiklerine göre Güney Kore hükûmeti, KSMC için 13,9 milyar dolarlık bütçe ayarladı. Yetkililerin tahminlerine göre bu paranın dönüşü, 2045 yılına kadar 208,7 milyar dolar olacak. Ancak burada kafaları karıştıran bazı hususlar var. 13,9 milyar dolarlık bütçenin büyük bir yarı iletken şirketi kurmaya yetip yetmeyeceği tam anlamıyla kesin değil. Ayrıca bu şirketin gerçekten 208,7 milyar dolar kazandırıp kazandırmayacağı da meçhul. Öngörüler üzerinden hareket edilmesi, uzmanları tedirgin ediyor.

Bu arada; KSMC'nin şimdilik öneri niteliğinde olduğunu söyleyelim. Hükûmet yetkilileri, bunun elzem olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu süreçte hükûmet ile iş birliği yapacak özel şirketlerin bu konuya nasıl bakacakları belli değil. Bakalım ülke, aslında Samsung'a da rakip olacak yeni bir yarı iletken şirketi kuracak mı...