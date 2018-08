Günümüz gençlerinin sevgilisi halini alan Kpop / Rap grubu BTS'in yeni şarkısı Idol, YouTube'a yüklendikten sonraki 24 saat içinde rekorları duman etti.

Güney Koreli ünlü grup BTS, her yeni şarkı yükleyişinde YouTube'da yeni bir rekor kırıyor. Love Yourself: Answer isimli albümlerinde yer alan parçalarından biri olan Idol'ü YouTube'a yükleyen grup, ilk 24 saat içerisinde tam 45 milyon kez izlendi.

24 Ağustos'ta yüklendiği günden itibaren şu ana dek 101,471,090 kez tıklanan şarkı, hala çılgınlar gibi izleniyor. Idol, ülkemizde de an itibarı ile Trendler listesinde 31 numarada.

Bundan daha öncesinde, ilk 24 saatte en çok izlenen video ünvanı Taylor Swift'in Look What You Made Me Do şarkısına aitti. Swift'in bu eseri ilk 24 saatte 43.2 milyon kişi tarafından izlenmişti. Daha önce Fake Love parçasıyla listeleri alt üst eden BTS de böylece rüştünü yeniden ispatlamış oldu.