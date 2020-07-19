Günlük Koronavirüs Vaka Sayısında Rekor Kırıldı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan yeni açıklamada günlük koronavirüs vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldığı belirtildi. Son 24 saatte dünya genelinde 250 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan, küresel ekonomide durgunluğa sebep olan koronavirüs için halen bir ilaç ya da aşı bulunabilmiş değil. Türkiye de dâhil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde normale dönüş çabaları başlasa da vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüs vakalarıyla ilgili açıkladığı veriler de vaka sayılarındaki artışı gözler önüne seriyor. Örgütten yapılan açıklamaya göre son 24 saat içinde kaydedilen vaka sayısı, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Son 24 saat içerisinde 250 binden fazla yeni vaka

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre son 24 saat içerisinde dünya genelinde 259 bin 848 yeni vaka tespit edildi. Örgüt, ayrıca bunun bir rekor olduğunu da açıkladı. Bundan önceki rekor ise uzak bir tarihte değil, cuma günü kırılmıştı. Cuma günü 237 bin 743 yeni vaka tespiti duyurulmuştu.

Şu an için 1 milyon koronavirüs vaka sayısını geçen üç ülke bulunuyor: ABD, Brezilya ve Hindistan. Bu ülkelerdeki vaka sayıları sırasıyla 3,7 milyon, 2 milyon 74 bin ve 1 milyon 77 bin. Bu üçlüyü takip eden ülkeler ise şöyle; Rusya (770 bin), Güney Afrika (350 bin), Peru (349 bin), Meksika (338 bin), Şili (328 bin), Birleşik Krallık (295 bin), İran (271 bin). Türkiye ise en çok vakanın görüldüğü ülkeler arsında İtalya'nın hemen ardından 15. sırada bulunuyor.

En çok can kaybı yaşanan ülkeler ise şöyle; ABD (140 bin), Brezilya (78 bin), Birleşik Krallık (45 bin), Meksika (38 bin), İtalya (35 bin). Ülkemiz en çok can kaybının görüldüğü ülkeler arasında ise 20. sırada yer alıyor.