Gününüzü Güzelleştirecek, Tüylü Dostlarımızdan Kareler

Evcil hayvan sahibi olmanın fiziksel ve mental olarak kişinin sağlığına iyi yönde katkı sağladığı bilinen bir gerçek. Nitekim evcil hayvan sahiplerinin yüzde 36'sı, evdeki dostları sayesinde kilo verdiklerini bile söylüyorlar. Bilim insanları oyuncu ve arkadaşçıl hayvanlarla vakit geçirmenin kişiyi daha rahat ve pozitif yaptığını kanıtladı. Tüylü dostlara sahip olmayan; sahip olsa da bakmaya doyamanlar için işte günü güzelleştirecek birbirinden sevimli fotoğraf:
1. Yorgun ve sevimli yolcu
2. Kedi Çarkı
3. Çete
4. Pati Ver!
5. Mükemmel Aile
6. Avusturalya Shephard'ı ve onun en yakın arkadaşı
7. Mükemmel İkiz Kardeşler
8. Gerçek bir Cheshire gülüşü!
9. Gökkuşağı anne ve yavruları
10. Kirpi ve çam kozalağı
11. Sibirya uçan sincabının inanılmaz tatlılığı
12. Bebek ve dev tüylü dostu
13. Yavru Pug ve cicivin dostuğu
14. Yavru kuzular için en güvenli ulaşım şekli, eşekkler!
15. Renkli tebeşirlerle yaramazlık yapmış bir beyaz Sibirya kurdu
16.Bir kutu dolusu meraklı yavru!
17. Oyun hamuru yanakları kim sevmez ki...
18. Yin - Yang
19. Anneden hayatı öğrenen yavrular
20. Gerçekten, köpekleri hak edecek ne yaptık?