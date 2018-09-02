Gününüzü Güzelleştirecek, Tüylü Dostlarımızdan Kareler

Hayvanseverler için şüphesiz birbirinden tatlı hayvan fotoğraflarına bakmak adeta bir motivasyon kaynağı. İşte baktığınızda Reddit'te paylaşılan; yüzünüzü gülümsetecek 20 muhteşem hayvan fotoğrafı...

Evcil hayvan sahibi olmanın fiziksel ve mental olarak kişinin sağlığına iyi yönde katkı sağladığı bilinen bir gerçek. Nitekim evcil hayvan sahiplerinin yüzde 36'sı, evdeki dostları sayesinde kilo verdiklerini bile söylüyorlar. Bilim insanları oyuncu ve arkadaşçıl hayvanlarla vakit geçirmenin kişiyi daha rahat ve pozitif yaptığını kanıtladı. Tüylü dostlara sahip olmayan; sahip olsa da bakmaya doyamanlar için işte günü güzelleştirecek birbirinden sevimli fotoğraf:

1. Yorgun ve sevimli yolcu

2. Kedi Çarkı

3. Çete

4. Pati Ver!

5. Mükemmel Aile

6. Avusturalya Shephard'ı ve onun en yakın arkadaşı

7. Mükemmel İkiz Kardeşler

8. Gerçek bir Cheshire gülüşü!

9. Gökkuşağı anne ve yavruları

10. Kirpi ve çam kozalağı

11. Sibirya uçan sincabının inanılmaz tatlılığı

12. Bebek ve dev tüylü dostu

13. Yavru Pug ve cicivin dostuğu

14. Yavru kuzular için en güvenli ulaşım şekli, eşekkler!

15. Renkli tebeşirlerle yaramazlık yapmış bir beyaz Sibirya kurdu

16.Bir kutu dolusu meraklı yavru!

17. Oyun hamuru yanakları kim sevmez ki...

18. Yin - Yang

19. Anneden hayatı öğrenen yavrular

20. Gerçekten, köpekleri hak edecek ne yaptık?