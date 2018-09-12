Eski Gürcistan Devlet Güvenliği Bakanı Igor Giorgadze, ABD Başkanı Donald Trump’tan, Tiflis yakınlarındaki Richard Lugar Gürcü-Amerikan Laboratuvarı’nın faaliyetiyle alakalı olarak soruşturma başlatmayı talep etti.

Giorgadze, Moskova'daki basın toplantısında, Gürcistan'daki dostlarından aldığı evrakların ilk incelemesinin, laboratuvarda Gürcüler üzerinde gizli deneylerin yapılabileceğini gösterdiğini anlattı. Eski bakan, kimi deneylerin ölümle sonuçlanmış olabileceğini de söyledi.

Laboratuvarda, 2015 yılının Aralık ayında 30 kişinin Hepatit C tedavisi esnasında öldüğünün tahmin edildiğini dile getiren Giorgadze, 2016'nın Nisan ayında 30, Ağustos ayında da 13 kişinin öldüğünü, ölüm hanesinde 'bilinmiyor' yazıldığını fakat söz konusu ölümlerle ilgili herhangi bir soruşturma yapılmadığını aktardı. Eski bakan, ölen insanların isimlerinin de belirtilmediğini; yalnız numaraları, doğum tarihleri ve cinsiyetlerinin yazıldığını kaydetti.

Bazı insanlara uygun olmayan ilaç verildi

Bu ölümlerin, Hepatit C ile mücadele bağlamında meydana geldiğini iddia eden Giorgadze, ‘tedavide' kimi hastalara uygun olmayan ilaçların verildiğini öne sürdü.

Biyolojik ve bakteriyolojik silah konusunda uzman olmadığını, bu yüzden de elindeki dokümanlara uzmanların bakması ve fikrini belirtmesi gerektiğinin altını çizen Georgadze, sözlerine şöyle devam etti:

"Başkanlığımdaki ‘Yurtdışındaki Gürcistan' toplumsal hareketi ve Gürcistan ve dışındaki yüz binlerce yurttaşım adına, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenmek istiyorum: Sizden bütün samimiyetimle, ABD Başkanlığı görevindeki selefinizin verdiği izinle ve eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ile varılan anlaşmaya uygun olarak, Lugar laboratuvarı çalışanları tarafından Gürcistan'da gerçekleştirilen deneylerin yasallığı ile alakalı soruşturma başlatmanızı istiyorum."

Trump'ın, ülkelerini, biyoloji ve bakteriyoloji alanındaki çift amaçlı kontrolsüz deneylerin taşıdığı risklerden kurtarması durumunda Gürcü halkının minnettar olacağını kaydeden Giorgadze, olayın açığa çıkması için elindeki evrakları yayımlamayı planladığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, eski bakanın iddialarını reddeden Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrolü ve Toplumsal Sağlık Merkezi: "Böyle bir şey yok. Yönetimimiz, isteyen herkesi laboratuvarı ziyaret etmeye ve şüpheleri gidermeye davet ettiğini defalarca bildirdi. Bunun önünde hiçbir engel yok" açıklamasında bulundu.