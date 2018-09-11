'Güvendeyim' Butonu, Facebook Lite Uygulamasına da Geldi

Facebook'un bir süredir felaket durumlarında kullandığı özellik, Facebook Lite uygulamasına da eklendi.

Facebook, Community Help adlı özelliği Facebook Lite uygulamasına getirdi. Felaket durumlarında sevdiklerinize iyi olduğunuzu haber verebilmenizi sağlayan bu özellik, artık daha eski telefonlar için geliştirilen ve oldukça az özelliğe sahip olan Facebook Lite uygulamasında da bulunuyor.

Felaket durumlarında güvende olduğunuzu belirtmenizi sağlayan Community Help özelliği, Facebook'un Ocak 2017 itibariyle hayatımıza kazandırdığı bir yenilik. Zor durumlarda yardımlaşmak ve birbirinden haberdar olmak isteyenler için oldukça kullanışlı olan özelliğin Facebook Lite'a gelmesi büyük bir adım. Çünkü Facebook Lite, 2G şebekesiyle bile çalışabiliyor. Bu da demek oluyor ki felaket durumlarında yoğunluktan çöken şebekeler yüzünden mahsur kalmayacaksınız.

Ayrıca Afrika ülkeleri gibi gelişmekte olan ülkelerde internet bağlantısının iyi durumda olmadığını biliyoruz. Facebook Lite ile tüm dünyaya ulaşmayı hedefleyen şirket, bu anlamda da herkes için faydalı bir özellik geliştirmiş diyebiliriz. Facebook Lite Android uygulamasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.