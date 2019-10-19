Araştırmacılar Güvenli'Donanımlar Geliştirmek İçin Çalışacak

Cincinnati Üniversitesi, elektronik ve ağ sistemlerini sabotaj, bilgisayar korsanlığı veya casusluktan korumak için yeni bir Ulusal Bilim Vakfı araştırma merkezine liderlik edecek.

Cincinnati Üniversitesi mühendislik profesörü John 'Marty' Emmert, 'Donanım ve Gömülü Sistem Güvenliği ve Güven Merkezi' adıyla kurulan merkezin Ulusal Bilim Vakfı, ABD Savunma Bakanlığı ve sanayi liderleriyle birlikte dış saldırıyı engellemek için tasarlanan araştırmaları yürütmek üzere çalışacağını söyledi.

Projenin yeni merkezinin yöneticisi ve baş araştırmacısı olarak görev yapacak olan Emmert, "Teknolojide tüketici güveni sağlamak işimizin merkezinde yer alıyor" dedi. Ulusal Bilim Vakfı, merkeze Cincinnati Üniversitesi ve akademik ortakları için başlangıçta 4,5 milyon dolarlık bir hibe verecek. Akademik ortakları arasında, Virginia Üniversitesi, Connecticut Üniversitesi, Northeastern Üniversitesi, Dallas'taki Teksas Üniversitesi ve Davis Üniversitesi bulunuyor.

Merkez, kendi özel güvenlik açıklarını araştırmak için yıllık 50 bin dolar tutarında üyelik aidatı sağlayacak özel şirketler, devlet kurumları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla birlikte çalışacak. Özel üyeler arasında Adaptive Computing gibi şirketler, Booz Allen Hamilton gibi finansal danışmanlar ve Wiley gibi eğitim yayıncıları bulunacak.

Devre sahteciliği önlenecek

Emmert, çözüm bulunacak bir sorunun bilgisayar işlemcilerinin güvenilirliğini sağlamak olduğunu söyledi. Hatalı sahte devrelerin kullanılması havacılık, iletişim veya silah sistemlerinde büyük arızalara yol açabilir. Emmert, "Endüstri için en önemli adım donanım teknolojilerinin korunmasıdır. Misyonumuzun bir kısmı devre sahteciliğini önleme teknikleri geliştirmek olacaktır" dedi.

Cincinnati Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi Bölüm Başkanı Marc Cahay, "Araştırma şu anda ve hükümet ve sanayiye büyük ilgi gösteriyor. Şimdiye kadar en az 70 şirket katılmaya ilgi duyduğunu belirtti" dedi. Virginia Üniversitesi profesörü James Lambert, merkezin güvenlik risklerini ele almak için endüstri ortaklarıyla birlikte çalışacağını söyledi.

Lambert, "Tasarım, üretim veya ürün yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında, siber saldırılara karşı güvenlik açıkları ortaya çıkabilir" dedi. “Gerçek sorunların ne olduğunu anlamak ve doğru soruları sormak için endüstri ve hükümet ortaklarıyla birlikte çalışarak, tüm aşamalarda güvenlik, güvence ve güvene yardımcı olmaya yardımcı oluyoruz.”