Güvenli İnternet Hizmetinin Güncel Abone Sayısı Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güvenli internet hizmetinin abone sayısı ve geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güvenli internet hizmeti abone sayısının 46,3 milyonu aştığını duyurdu. Bakan Uraloğlu açıklamasında güvenli internet hizmetinin, erişim sağlayıcılar tarafından ücretsiz ve talebe bağlı olarak sunulan alternatif bir erişim seçeneği olduğunu hatırlattı.

İlk olarak 2011 yılında başlatılan güvenli internet hizmeti, "çocuk" ve "aile" olmak üzere iki farklı profil seçeneği sunuyor. Bakan Uraloğlu açıklamasında güvenli internet hizmetine olan talebin her geçen gün arttığını vurguladı ve bu yılın Nisan ayı sonunda abone sayısının 44 milyona ulaştığını, Ağustos ayı sonunda ise 46,3 milyonu geçtiğini açıkladı. Tercihlere göz atıldığında abonelerin büyük çoğunluğunun (%99,5) aile profiline yöneldiğini, sadece %0,5’inin çocuk profilini tercih ettiği gözlemlendi.

Güvenli internet hizmeti 46,3 milyon aboneyi aştı

Güvenli internet hizmetinin, özellikle ailelerin internette karşılaşabilecekleri uygunsuz içeriklerle ilgili endişelerine çözüm sunmak amacıyla geliştirildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bu konuda çok sayıda şikâyet geldiğini ve bu talepler doğrultusunda gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Güvenli internet hizmeti temelde yasaklı madde kullanımı, şiddet, ırkçılık, nefret söylemi ve terör propagandası içeren, suç işlemeye teşvik eden sitelere erişimi engelliyor. Bakan Uraloğlu, hizmetin kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda sürekli geliştirildiğini ve etkinliğinin artırıldığını belirterek, güvenli internetin her geçen gün daha fazla kullanıcıya ulaşmaya devam edeceğini belirtiyor.

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