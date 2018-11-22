Güvenlik Güçlerinden Uyarı: 08504737253 Numaralı Çağrıları Açmayın

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Ülkemizde en bilindik dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan çağrı merkezi dolandırıcılığına karşı tedbirli olunması öneriliyor.

Son günlerde cep telefonunuza özellikle '08504737253' şeklindeki numaradan gelen çağrıları açmamanız öneriliyor. Dolandırıcılar tarafından alındığı belirtilen bu numaradan kurbanlara gece gündüz aramalar gerçekleştiriliyor.

Bu aramalar sonrası çoğunlukla şu yöntem izleniyor: Arayan kişi, satın alınan datalardan çektiği herhangi bir numarayı arayarak, kendini Türk Telekom veya benzeri bir internet servis sağlayıcısının elemanı olarak tanıtıyor. 'İnternet sözleşmenizin bittiğinden haberiniz var mı?' şeklinde başlayan süreçte, size bir başka internet aboneliği daha satarak sözleşme fesih bedelleri ile karşı karşıya bırakıyorlar.

Dolandırıcıların kullandığı diğer numaralar:

  • 08504737929 
  • 08504737336 
  • 08504737347 
  • 08504737142
  • 08504737493
  • 08504737253

'İnsanlık hali' denebilecek, bir an boşluğunuza gelen yorgun bir anınızda siz de bu tuzağa düşebilirsiniz. Bu bağlamda yukarıdaki numaralardan gelen aramayı her ihtimale karşı açmamanızda fayda görüyoruz.
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Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/08504737253-nolu-hattan-arama-aliyorsaniz-dikkat-41027561
Etiketler: dolandırıcılık, çağrı merkezi
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