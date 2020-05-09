Güvenlik Güncellemelerini En Düzenli Alan Android Telefonlar

Gün içinde fazlasıyla kullandığımız akıllı telefonlarımızda güvenlik bu kadar önemliyken hangi telefon daha düzenli olarak güncellemeleri alıyor? Bu sorunun cevabını, Android Police tarafından hazırlanan listeden aldık.

Dijital çağa geçiş yapmamızla birlikte gün içinde aktif olarak kullandığımız tüm cihazlarda güvenlik çok önemli bir hâl aldı. Özellikle şüphesiz en çok kullandığımız cihaz olan akıllı telefonlarda güvenlik kavramı her geçen gün önem kazanmaya devam ediyor.

Günümüzde bildiğiniz üzere akıllı telefonlarda Android veya Android tabanlı işletim sistemleri ve iOS işletim sistemi seçenekleri bulunuyor. iOS’un geliştiricisi Apple, cihazlarını güvenli tutmayı genel anlamda başarsa da durum Android tarafında nasıl? Android işletim sistemi kullanan şirketler, amiral gemisi telefonlarının güvenlik güncellemelerine ne kadar önem veriyor?

Güvenlik güncellemeleri konusunda en iyi olan telefonlar:

Android Police tarafından hazırlanan bir liste, Google’dan gelen güvenlik güncellemelerinin en hızlı ve en aksamayan şekilde ulaştığı amiral gemisi akıllı telefonlara yer verdi. Listede akıllı telefonların güncellemelerinde yaşanan aksamalara ve genel anlamdaki gecikmelere göre puanlama yapıldı ve liste şu şekilde oluştu:

Google Pixel 3 ve Pixel 4: 10 puan (Aksama yok - gecikme yok)

10 puan (Aksama yok - gecikme yok) Samsung Galaxy S20: 10 puan (Aksama yok - gecikme yok)

10 puan (Aksama yok - gecikme yok) Samsung Galaxy S10: 8 puan (2 ay aksadı - 11 gün ortalama gecikme süresi)

8 puan (2 ay aksadı - 11 gün ortalama gecikme süresi) Nokia 9 PureView: 7,5 puan (1 ay aksadı - 15 gün ortalama gecikme süresi)

7,5 puan (1 ay aksadı - 15 gün ortalama gecikme süresi) Sony Xperia 1: 5,5 puan (7 ay aksadı - 11 gün ortalama gecikme süresi)

5,5 puan (7 ay aksadı - 11 gün ortalama gecikme süresi) Asus Zenfone 6: 5 puan (4 ay aksadı - 27 gün ortalama gecikme süresi)

5 puan (4 ay aksadı - 27 gün ortalama gecikme süresi) OnePlus 7T Pro: 4,5 puan (3 ay aksadı - 37 gün ortalama gecikme süresi)

4,5 puan (3 ay aksadı - 37 gün ortalama gecikme süresi) OnePlus 7 Pro: 4,5 puan (5 ay aksadı - 29 gün ortalama gecikme süresi)

4,5 puan (5 ay aksadı - 29 gün ortalama gecikme süresi) LG G8 Thinq: 3 puan (6 ay aksadı - 32 gün ortalama gecikme süresi)

3 puan (6 ay aksadı - 32 gün ortalama gecikme süresi) Motorola Moto Z4: 2,5 puan (7 ay aksadı - 39 gün ortalama gecikme süresi)

2,5 puan (7 ay aksadı - 39 gün ortalama gecikme süresi) Asus ROG Phone II: 0 puan (5 ay aksadı - 62 gün ortalama gecikme süresi)

Yukarıdaki listede görülebileceği üzere Google’ın Pixel 3 ve Pixel 4 akıllı telefonlarıyla Samsung’un son amiral gemisi Galaxy S20, güvenlik güncellemeleri konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadı. Bu akıllı telefonlar, güncellemeleri olması gereken tarihte ve hiçbir zaman aksamadan aldı.