Son dönemlerde bilgi güvenliği ve gizlilik konusunda sürekli çuvallayan Facebook, yeni dönemde işleri daha sıkıya alacak.

Bildiğiniz üzere Cambridge Analytica skandalı ile patlak veren ve Facebook'un hiç de masumane bir yapısının olmadığını bizlere gösteren bir süreç yaşadık. O mahkemeden bu mahkemeye koşturan Zuckerberg, bu kez işleri daha ciddiye alacak gibi görünüyor.

Elbette yaşanan olayın bir 'kaza' sonucu olduğunu düşünmek güç. Bu bağlamda şirketin yeni hamlesini imaj düzeltme çalışması olarak görmek zor değil. Mark Zuckerberg, kısa bir süre içerisinde, piyasanın en bilindik siber güvenlik firmalarından birini satın alarak Facebook bünyesine katacak.

Halihazırda, Facebook'un birçok şirketle dirsek temasında olduğu ve mevcut sistemi çok daha güvenli hale getirecek bir şirketle anlaşmak üzere olduğu söyleniyor. Dedikodular Facebook'un hangi şirketle görüştüğü veya satın almak için ödeyeceği bedel hakkında bir bilgiye erişememiş olsa da bu anlaşmanın yakında açıklanacağı belirtiliyor.