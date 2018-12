H’OTO Zirve'18 25 Aralık'ta Hacettepe'de

Bu sene ilk defa Hacettepe Otomotiv Topluluğu tarafından düzenlenen H’OTO ZİRVE 18’ , 25 Aralık tarihinde Hacettepe Üniversitesi K Salonunda düzenlenecektir. Değerli konuşmacılarla birlikte katılımcılara otomotiv sektörü hakkında birçok bilgi katacaktır.

Birinci oturumda international truck of the year (uluslararası yılın kamyonu) ödülünü kazanan, ayrıca Türkiye'de geliştirilip üretilmesiyle, Avrupa dışında üretilerek, bu ödülü kazanan ilk kamyon ünvanını da kazanmış olan Ford F-MAX ‘in Tasarım ekibi başındaki Okay GÖKEL ve Levent TUNA katılımcılarla olacaktır.

İkinci oturumda ise askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin meskûn mahal ve kırsal alanlar dahil olmak üzere her türlü bölge ve arazi şartlarında harekât ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirilen yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip bizim Ejder Yalçın olarak bildiğimiz askeri aracı üreten firma NUROL MAKİNA’dan Ar-Ge mühendisi Çağrı Bekir BAYSAL ve İnsan Kaynakları katılımcılarla olacak.

Üçüncü oturumda Hacettepe Üniversitesi Teknokent’te faaliyet gösteren SBİ Bilişim’den Erenay GENCAY katılımcılara otomotivde yazılımsal güvenlik hakkında bir eğitim verecekler.

Dördüncü oturumda Youtube’da birçok takipçisi olan Otomobil ve motor konusunda eğlenceli videolarıyla kendini göstermiş olan ve THE MAKİNA olarak bilinen Buğra Akpınar söyleşi yapacaktır.

Bunun yanı sıra oturum aralarında sponsorların sağlamış olduğu ikramlardan da tatma fırsatı bulacaksınız. Ayrıca en az 3 oturuma giren herkese dijital sertifika verilecektir.

Ayrıntılı bilgi için sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Facebook - Instagram

Etkinliğe Hacettepe Üniversitesi öğrencisi dışında katılım göstermek isteyenler buraya tıklayarak katılım formu doldurması gerekmektedir.