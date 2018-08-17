H1Z1'in PlayStation Versiyonu 10 Milyon Oyuncuya Ulaştı

Bilgisayar versiyonunda büyük bir düşüş yaşayan H1Z1, PlayStation platformunda oldukça başarılı rakamlar elde etmeyi başardı.

Battle Royale modunu sunan ilk oyunlardan biri olmasına rağmen H1Z1, PUBG ve Fortnite gibi rakiplerin doğmasıyla beraber adeta unutulmaya yüz tuttu. Bu süreç boyunca H1Z1 topluluğu, düzenli güncellemelerin eksikliğinden şikayet etti ve oyunun yanlış bir yöne doğru gittiğini belirttiler. Ancak herşeye rağmen oyunun yapımcısı Daybreak, PlayStation açık betasının ilk ayında 10 milyondan fazla kişiye ulaştığını açıkladı.

Oyunun PlayStation versiyonunun yaratıcısı olan Terrence Yee, elde edilen rakamların beklediklerinin çok ötesinde olduğunu belirtti. Yee ve ekibi, oyunun PlayStation deneyimini geliştirmeye odaklandıklarına ve bu başarının aslında sürpriz olmadığına dikkat çektiler. Ancak yine de PUBG'nin bu platformda bulunmamasının işlerini kolaylaştırdığını itiraf etmekteler.

H1Z1'in bilgisayar versiyonunun tam tersi bir şekilde, PS platformu geliştirilirken topluluk fikirleri temele alındı ve meyvelerini de vermeye başladı. Reddit gibi büyük forumları takip eden ekip, istenen değişiklikleri hızlı bir şekilde oyuna uyguladı. EMP el bombasının tanıtılması, araçlarda bulunan yakıtın azaltılması ve yeni bir RPG silahının eklenmesi gibi değişiklikleri örnek gösterebiliriz.

Yee, şu anda önceliğin topluluğun rahatsız olduğu noktaları tanımlamak ve bunları ele almanın olduğunu belirtti. Ayrıca ekip, PS4 versiyonuna eklenecek skor tablolarını bekleyen kullanıcılara da sevinçli haberler verdi. Yakın zamanda yapılacak bir güncelleme ile skor tablolarının geleceğini belirten Yee, H1Z1'i en iyi Battle Royale oyunu yapmaya odaklandıklarını ifade etti.