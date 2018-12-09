H1Z1 Oyununun Geliştiricisi Zor Durumda

10 Milyondan fazla kullanıcısıyla oyunseverlerin gözdesi olan H1Z1'in geliştiricisi, finansal problemlerle boğuşuyor.

Hızla büyüyen oyun endüstrisinde, her geçen gün yeni geliştiricler, yeni start-up'lar piyasadaki yerini alıyor. Sektörde pasta o kadar büyük ki, bazen küçük ölçekli bir geliştirici bile, ciddi anlamda büyük karlar elde edebiliyor. Ne yazık ki bu durum H1Z1 ve EverQuest oyunlarının geliştiricisi olan şirket "Daybreak" için bu şekilde olmadı.

Şirketin yeniden yapılanma sürecine gideceği ve bu süreçte de çok fazla çalışanı ile yollarını ayıracağı konusunda büyük söylentiler dolaşıyor. Şirket konu ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı fakat eski Daybreak başkanı John Smedley attığı bir tweet ile " Etkilenecek olan çalışan sayısının 70 civarı" olacağını söyledi. İlginçtir ki Smedley, attığı tweeti daha sonra sildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada ise Austin'de yer alan ofisteki tüm çalışanların bu durumdan etkileneceği iddiaları yalanlanırken, Teksas Şubesinin de kapanmayacağı belirtildi.

Konu ile ilgili daha derin açıklamalar henüz yapılmadı fakat görünen o ki, H1Z1 oyunun 10 milyondan fazla kullanıcısı olmasına rağmen, PubG ve Fortnite gibi ağır toplar karşısında mücadele etmekte oldukça zorlanıyor.