Hababam Sınıfı, 2019'da 'Yeniden' Beyaz Perdeye Geliyor

Türk sinemasının ikonik film serilerinden olan Hababam Sınıfı, yeni oyuncu kadrosu ve yönetmeni ile Mayıs 2019'da yeniden beyaz perdeye gelecek.

İlk kez 1975 yılında Rıfat Ilgaz’ın Hababam Sınıfı adlı eserinden aynı isimle uyarlanan Hababam Sınıfı, Türk sinemasının en ikonik film serilerinden biri olmayı başarmıştır. Vizyona girişinin üzerinden onlarca yıl sonra doğan nesilleri bile güldürmeyi başaran Hababam Sınıfı, 2018 versiyonuyla yeniden beyaz perdeye gelmeye hazırlanıyor.

HANN Film yapımcılığında ‘Hababam Sınıfı Yeniden’ adı ile vizyona girecek olan filmin yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta yer alıyor. Türk sinemasının deneyimli ve tecrübeli isimleri ile yeni neslin ünlü simalarını bir araya getirecek filmin başrollerinde Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu, Sadi Celil Cengiz, Osman Alkaş, Hülya Duyar gibi isimler yer alıyor.

Orijinal kadrosunu Halit Akçatepe, Kemal Sunal, Ahmet Arıman, Tarık Akan, Feridun Şavlı gibi isimlerin oluşturduğu Hababam Sınıfı’nın 2018 kadrosunu ise Yusuf Çim, Özge Özacar, Giray Altınok, Nazlı Pınar Kaya, Sami Aksu, Irmak Aydın, Fırat Albayram oluşturuyor. Film, 2019 Mayıs ayında vizyona girecek.