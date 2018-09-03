Hababam Sınıfı Yeniden Sinemaya Uyarlanıyor

Türk sinemasının efsane serisi Hababam Sınıfı'nın yeniden sinemaya uyarlanacağı açıklandı.

Hababam Sınıfı, 1975 senesinde Ertem Eğilmez tarafından ilk kez beyaz perdeye uyarlandığından beri sinema tarihimizin en sevilen serilerinden biri olmayı başardı. Rıfat Ilgaz'ın kaleminden çıkan başarılı karakterlerin her birini hepimiz tanıyoruz ve serinin filmlerini hepimiz izledik. 2004 senesinde ise Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez seriyi yeniden uyarlamış ancak bu uyarlamalar pek de sevilmemişti.

Sonrasında uzunca süre kült serilerin uyarlamalarını yapmanın bir hata olduğu konuşulsa da anlaşılan bu konuşmalar çok da etkili olmamış çünkü yeni gelen haberlere göre seri 2019 senesinde yeni bir uyarlama ile geliyor.

Mezuniyet, Alamet-i Kıyamet, Damat Takımı ve Biz Size Döneriz filmlerinin yönetmeni Doğa Can Anafarta tarafından yeniden çekilecek olan yapımın ön hazırlık süreci tamamlanmış durumda ve ekip çekimleri 6 haftada tamamlamayı planlıyor. 2019 yılında vizyona girmesi planlanan filmin oyuncu kadrosu ise henüz netleşmiş değil ve ilan yolu ile oyuncu adayları aranıyor.