Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı, Corona virüsü nedeniyle dün gece yarısı itibarıyla çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Uzun araç kuyruklarıyla gündeme gelen yol, alınan kararın ardından boş kalmasıyla dikkat çekti.

2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü, geride bıraktığımız haftalarda ilk defa Avrupa’da görülmüştü. Kısa sürede yayılan virüs, şimdiyse başta İran olmak üzere pek çok sınır komşumuz olan ülkede tespit edildi. Bu konuda önlemler alan yetkililer, bu hafta içerisinde İran’la olan kara sınırlarını tamamen kapatmıştı.

Yalnızca İran’la sınırlı kalmayan virüs, bir diğer sınır komşumuz olan Irak’ta şimdiye dek 13 kişide tespit edildi. Virüsün yayılmasını önlemek için Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirlerse devam ediyor. Aktarılan son haberlere göre Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı, dün gece yarısı Corona virüsü nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı.

Habur Sınır Kapısı, Corona virüsü nedeniyle kapatıldı:

Alınan önlemler kapsamında Habur Sınır Kapısı’na gelen sürücülerin jandarma ve polis tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, gerekli uyarılar yapıldıktan geri döndürüleceği bildirildi. Uzun araç kuyrukları ile gündeme gelen Habur Sınır Kapısı yolunun alınan kararın ardından boş kalması dikkat çekti.

Ülkemizde şu ana kadar resmi kaynaklarca doğrulanmış herhangi bir Corona virüsü vakası bulunmuyor. Bununla birlikte pek çok sınır komşumuzda virüsün yayılmaya devam ettiği görülüyor. Bu noktada İran’da 593, Irak’ta 13, Yunanistan’da 4 ve Gürcistan’da 1 tane doğrulanmış Corona virüsü vakası bulunuyor. Güncel verilere göre virüsün dünya genelinde bulaştığı insan sayısı 86.986 iken şu ana kadar Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden 2.979 kişi bulunuyor.

Virüs her ne kadar dünyanın farklı bölgelerinde görülmeye başlanmış olsa da yaşanan ölümlerin çok büyük bir kısmı Çin ana karasında yaşanıyor. Bu noktada şimdiye dek hayatını kaybeden 2.979 kişinin 2.761’i Çin ana karasında yaşarken, İran’da 43 ve İtalya’da 29 ölüm vakasının görüldüğü belirtiliyor.