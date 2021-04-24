HUPROG Bugün Başlıyor: Kazanan Takıma 15 Bin TL Ödül

2016’dan bu yana düzenlenen Hacettepe Üniversitesi Programlama Yarışması’nın (HUPROG) beşincisi bugün 18:00’da başlayacak 16 saatlik ön eleme etabıyla başlıyor. 30 Nisan’daki finalde ilk beşe giren takımlara para ödülü verilecek.

Hacettepe Üniversitesi ACM Hacettepe Öğrenci Topluluğu, ilkini 2016 yılında gerçekleştirdiği, Türkiye’nin en büyük algoritmik programlama yarışmalarından birisi olan Hacettepe Üniversitesi Programlama Yarışması’nı (HUPROG) bu sene daha büyük çapla gerçekleştirecek. Türkiye’deki tüm öğrencilere açık olan yarışma, programlama pratiğini geliştirmek ve kendisini kanıtlamak isteyenler için büyük bir fırsat olacak.

HUPROG, ön eleme ve final olmak üzere iki farklı etapta tamamlanacak. 24 Nisan 18:00’da, yani bugün başlayacak ön eleme süreci toplam 16 saat sürecek. HackerRank üzerinden gerçekleştirilecek ön eleme etabında en yüksek puanı elde eden 20 takım, finale katılmaya hak kazanacak. Yarışma, takımlar halinde olacak olsa da bireysel olarak da katılabilirsiniz. Bu durumda tek kişilik takım gibi değerlendirileceksiniz.

Yarışmanın kazanan takımına 15 bin TL ödül:

En yüksek puanı elde eden 20 takımın katılacağı final etabı da ön eleme gibi 16 saat sürecek. 30 Nisan 18:00’da başlayacak olan final etabı, HackerRank ve Discord üzerinden gerçekleştirilecek. Finale katılmaya hak kazanan öğrencilerin Türkiye’de bir üniversitede öğrenci olma şartı bulunuyor. Final etabının ilk beş ismine verilecek ödüller şu şekilde:

1.’lik ödülü: 15.000 TL

15.000 TL 2.’lik ödülü: 8.000 TL

8.000 TL 3.’lük ödülü: 4.000 TL

4.000 TL 4.’lük ödülü: 2.000 TL

2.000 TL 5.’lik ödülü: 1.000 TL

Bu yıl beşincisi düzenlenen ve Türkiye’de ‘competitive programming (rekabetçi programlama)’ kültürünü geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen HUPROG’a katılmak için bu bağlantıya tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Yarışmaya katılan her takım, aynı zamanda ufak bir hediye de kazanacak.