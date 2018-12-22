Hack kültürünü başlatan ve birçok gelişmeye öncülük eden PDP-1'in emülatörü yapıldı.

Eğer etkileşimli bilgisayarların devrimini başlatan bir cihazın başına oturmayı hayal ediyorsanız seçenekleriniz son derece kısıtlı. Digital Equipment Corporation’ın ürettiği PDP-1’lerden yalnızca 53 adet üretildi. Bu üretilen cihazlardan üç tanesi hala varlığını sürdürüyor ve yalnızca bir tanesi hala çalışıyor. Bu cihaz da bilgisayar Tarihi Müzesi’nde bulunuyor. Yani anlayacağınız, şu an Spacewar! isimli efsane oyunu oynamak Red Dead Redemtpion 2’yi ilk oynamaktan çok daha büyük bir başarı.

Ancak şu an PDP-1’in FPGA emülasyonu sayesinde tarihi eser değerindeki oyunları oynamanız, Bilgisayar Tarihi Müzesi’ne izinsiz girmeden mümkün. Emülasyon, PDP-1’in kullanım talimatları setinin tam bir kopyasını, 4 KB’lık çekirdek hafızasını ve birçok benzer özelliği barındırıyor. Tüm donanım HDMI bir monitörde gösterilse de, emülasyon orijinale benzer görünümü sayesinde fazlasıyla beğeni topladı.

PDP-1 aslında hack kültürünü oluşturan ve başlatan makine olduğu için tarihi değeri çok büyük. Ayrıca makine bu sene 60 yaşına girecek. Bu sebeple emülasyonla birlikte bilgisayar dünyasındaki efsanenin doğum günü hediyesi de bir nevi hazırlanmış oluyor.