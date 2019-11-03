Hackerların Kullandığı Yeni Alet: Akıllı Ampüller

Hiç şüphe yok ki, günümüzde pek çok insan akıllı ampullere geçiyor. Bakıldığında, Amazon’un iç mekan aydınlatması bölümünde en çok satanlar kategorisine akıllı ampullerin hakim olduğu görülüyor. Bu akıllı ampullerin getirdiği kolaylığı açıklamaya gerek yok elbette ama son zamanlarda yapılan bir çalışma, büyük akıllı ampul markalarında güvenlik zafiyetlerinin olduğunu ortaya koyuyor.

Teksas Üniversitesi'nden araştırmacılar akıllı ampullerin güvenliğini gözden geçirdi. Ekip, etkileşimli, hareketli, giyilebilir ve daha birçok özellik barındıran teknolojilerin yol açabileceği sorunları ACM Bildirileri'nde “Light Ears: Information Leakage via Smart Lights” (Akıllı Işıklar Üzerinden Bilgi Sızıntısı) başlıklı çalışmalarında yayınladı.

UTSA Bilgisayar Bilimi Bölümünde Bilgisayar Araştırma bölümünde profesör olan Murtuza Jadliwala “Akıllı ampulünüz kızılötesi özelliklerle donatılmış olabilir ve çoğu kullanıcı görünmez dalga spektrumunun kontrol edilebileceğini bilmiyor. Bu ışıklar kötüye kullanılabilir” dedi.

Hackerlar ampulünüzü kullanarak veri çalabilir

Günümüzde akıllı ampuller, Wi-Fi aracılığıyla doğrudan ev ağına bağlanıyor ve akıllı ev hub'ına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Bir hub’ı olmayan akıllı ampullerin kullanılması güvenlik riskleriyle birlikte geliyor. Örneğin, araştırmacılar bilgisayar korsanlarının ampulden veya aynı ev ağına bağlı diğer IoT cihazlarından veri çalmak için IR ampullerdeki kızılötesi ışık üzerinden komut gönderebileceğini söylüyorlar.

Araştırmacılar, tüketicilerin daha güvenli olmaları için bir akıllı ev hub’ı gerektiren akıllı ampuller seçmelerini tavsiye ediyor. “Ampulü bir bilgisayar olarak düşünün. Araştırmacılara göre, bu ampuller çok basit yapılara sahip olsalar bile, kötüye kullanmak için daha cazip bir hedef haline gelmeye hazırlanıyorlar” dedi.