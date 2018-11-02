Hackerler, Facebook'taki 81 bin hesaba girdiklerini ve ellerinde bu hesaplardaki özel mesajların olduğunu açıkladılar.

Ellerindeki hesaplardan 81,000'ine ait mesaj görüntülerini yayınlayan hackerlerin elinde iddialara göre 120 milyon hesabın bilgileri var. Örnek mesajlara rağmen bu iddia pek güvenilir gözükmüyor. Bunun iki sebebi var; birincisi iddianın, BBC Rusya'ya hackerler tarafından iletilmiş olması, ikincisi Facebook'un güvenlik sorunu yaşamadıklarını söylemesi.

Bilgilerin muhtemelen zararlı tarayıcı eklentileriyle derlenmiş olan bilgiler olduğu düşünülüyor.

Facebook bir yandan da böyle sorunların yaşanmaması için adımlar atıyor. Hackerler reklamlarında hesapları 10 cent karşılığında sattıklarını söylemişlerdi, ancak reklam kısa sürede kaldırıldı.

Facebook yöneticilerinden Guy Rosen, zararlı içeriğe sahip ya da kötü niyetli kullanılabilecek olan eklentilerin uygulama dükkanlarından kaldırılmasını sağladıklarını belirtti. Ayrıca, Facebook bilgilerinin paylaşıldığı internet sitesinin de engellenmesi için yasal mercilere başvurduklarını söyledi..

Siber güvenlik şirketi Digital Shadows iddiaların doğruluğunu soruşturduğunda, 81 binden fazla hesabın mesajlarma bilgileriyle beraber örnek olarak siteye yüklendiğini gösterdi. BBC Rusya, bu mesajlardan beşinin sahiplerine ulaşarak mesajların gerçek olduğunu ortaya çıkardı.

Web sitelerinden birisinin IP adresi olarak ise St. Petersburg gözüküyor, hatta bu IP adresi daha önce de LokiBot Trojanları nedeniyle işaretlenmiş. LokiBot Trojan kullanıcı şifrelerini almayı hedefleyen bir yazılımdı.

BBC, iki milyon kullanıcının bilgilerini almak için alıcı kılığında hackerlere ulaştığında hackerlara bilgilerin kaynağının Cambridge Analytica ya da eylül ayındaki sızıntı mı olduğunu sordu, "Hayır." yanıtını aldı. Hacker grubu ellerinde 120 milyon kişinin bilgileri olduğunu söylüyor. Digital Shadows'a göre ise Facebook'un bu kadar büyük bir açığı fark etmemesi imkansız.

Çok uzun zamandır ilk kez bir skandalda Facebook suçsuz, en azından tek suçlu değil. Rusya'daki bu siber saldırının arkasından kimin çıkacağı ya da hackerlerin bulunup bulunamayacağını göreceğiz.