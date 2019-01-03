Pewdiepie'ı destekleyen hackerlar duracak gibi görünmüyor. Yazıcı saldırısından sonra yeni bir hacker saldırısı haberi daha geldi. HackerGiraffe ve j3ws3r adındaki iki hacker, Pewdiepie'a destek istemek için 70.000 adet Chromecast cihaza saldırıp bir dakikalık video yayınladı.

Pewdiepie hayranlarının yaptığı destek eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Daha önce bir hacker, toplamda 150.000 yazıcıyı ele geçirerek Pewdiepie'a destek temalı çıktılar aldığı iki eylem gerçekleştirmişti. Yeni eylem ise yine aynı iki hacker tarafından gerçekleştirildi.

"HackerGiraffe" ve "j3ws3r" takma isimlerini kullanan iki hacker, 70.000'den fazla Chromecast cihazının kontrolünü ele geçirdi. Yaptıkları saldırı sonucunda, Chromecast cihazlarda 1 dakikalık bir video yayınlayan hackerlar, Pewdiepie'a destek çağrısında bulundu. Hackerlar, saldırıyı yaparken internete bağlı her cihazın herkes tarafından görülebilmesini sağlayan modemlerdeki bir açıktan yararlandıklarını belirtti.

Yayınladıkları videoda, daha önceki yazıcı saldırısıyla benzer bir metin paylaşan hackerlar, mağdurların Wi-Fi bilgilerinin de risk altında olduğunu belirtti. Bilindiği gibi tüm bu eylemler, T-Series'in YouTube abone sayısının Pewdiepie'ın abone sayısına yaklaşmasıyla başlamıştı. Pewdiepie'ın şu an 79.5 milyon abonesi bulunuyor. Buna karşılık T-Series'in abone sayısı ise 78.6 milyon.

Modemlerdeki güvenlik açıklarını göstermek için böyle bir eylem yaptıklarını belirten hackerlar, "Size yardım etmek istiyoruz. Aynı zamanda en sevdiğimiz YouTuber Pewdiepie'a da." mesajını paylaşarak iki hedefi aynı anda gerçekleştirdiklerini söyledi. Hackerlar ayrıca, "Birilerinin bu açıktan yararlanmadan önce sizi bilgilendirmek ve sizi korumak istiyoruz. Birilerinin hakkınızdaki bilgilere ulaştığını düşünün." ifadelerini paylaştı.

Google da yaşanan bu saldırıyı doğruladı. Google sözcüsü yaptığı açıklamada, "Chromecast cihazlarına bağlı cihazlarınızda izinsiz bir video oynatıldığı raporlarını alıyoruz. Bu sorun Chromecast ile alakalı bir sorun değil. İnternete bağlı medya cihazlarına herkesin erişebilmesini sağlayan modem kaynaklı bir açıktan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Google, kullanıcılarının Chromecast cihazlardaki "Universal Plug and Play" (UPnP) özelliğini kapatarak istenmeyen video paylaşımını engelleyebileceklerini belirtti. Bu özellik birbirine bağlı cihazların paylaşım yapabilmesi için otomatik olarak açık tutuluyor.

Hint müzik ve film stüdyo kanalı T-Series ile Pewdiepie takipçileri arasındaki bu tarz eylemlerin bir süre daha devam edeceği düşünülüyor. YouTube'un bir numarası Pewdiepie mı kalacak, yoksa yıllardır oturduğu koltuğu artık devir mi edecek? Sizin de bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz.