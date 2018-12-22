Hackerların Yeni Gözdesi: Fortnite Hesapları Çalıp Satmak

Çaldıkları Fortnite hesaplarını satan genç hackerlar tonlarca para kaznıyorlar.

Milyonlarca kullanıcısı olan ünlü çok oyunculu oyun Fortnite, çalıntı hesaplarla ilgili ciddi sorunlar yaşıyor. Hesap çalınma işlemleri gün geçtikçe artıyor ve birçok kullanıcı hesaplarına giremediklerini belirtiyor.

Bu olayların arkasında olan genç hackerlar ise hesapları çalıyorlar ve çaldıkları hesapları satarak binlerce pound elde ediyorlar. Slovenyalı bir genç, BBC’deki bir röportajında, geçtiğimiz aylarda çaldığı Fortnite hesaplarını satarak 20.000 dolarlık bir kazanç elde ettiğini belirtti.

Genç hackerlar, daha önceden hacklenmiş sunuculardaki kullanıcı adı / şifre listelerini inceleyerek bu işlemi gerçekleştiriyorlar. Eğer şansları yaver giderse Fortnite’ın para birimi olan V-buckla dolu bir hesabı ele geçirebiliyorlar.

V-bucklar Fortnite’ta oyun içi satın alımlarında kullanılıyor. Silahlar, karakter modelleri ya da sırt çantası tasarımlarını kapsayan bu oyun içi satın alımlardan bazıları gerçekten ender rastlanan ve ciddi şekilde pahalı aksesuarlar.

Eğer Fortnite oynuyorsanız ve böyle bir şeyin başınıza gelmesini istemiyorsanız (kim ister ki) yapmanız gereken şey, iki faktörlü kimlik doğrulaması özelliğini etkinleştirmek. Bu özelliği etkinleştirdiğiniz zaman oyuna girmek için kullanmanız gereken bir kod, mail adresinize gönderilecek. Bu güvenlik önleminin yanı sıra özelliği etkinleştirenler ücretsiz hediyelere de sahip olabiliyorlar.