Hackerler, 11 Eylül Belgelerinin İkinci Kısmını Yayınladı

Hacker grubu Dark Overlord grubu, 11 Eylül ile ilgili olarak 7,500 dosyadan oluşan ikinci belge grubunu yayınladı.

Hacker grubu Dark Overlord, 11 Eylül ile ilgili belgeleri ele geçirdiğini ve eğer istedikleri miktarda Bitcoin ödemesi alamazlarsa belgeleri yayınlayacaklarını duyurmuştu. Belgeleri dört kategoriye ayıran grup, yapılan “bağışlar” belli seviyelere ulaştığında belgeleri parça parça açıklayacaklarını açıklamıştı.

İlk kısım geçtiğimiz hafta sonu açıklanmıştı. Layer 1 adı verilen bu grupta yer alan belgeler sarsıcı olmaktan çok ekibin ciddi olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmişti. Layer 2, hedefledikleri noktaya ulaşılmamış olmasına rağmen hacker grubu tarafından paylaşıldı.

Şimdiye kadar belgelerde, terörist saldırıda ABD hükümetinin parmağı olduğuna dair bir delil ya da herhangi bir komplo teorisi ile örtüşen bir nokta yok. Belgeler daha çok sigorta yetkililerinin, saldırının ardından kimi dava etmeleri gerektiğine dair görüşmelerini ve fikir teatrilerini içeriyor. E-postalarda avukatlar havayolu şirketlerini, uçak üreticilerini, Federal Havacılık İdaresini, teröristleri ve dış odakları dava etmeyi tartışıyor.

Avukatlar Boeing’i, saldırıda kullanılan 757 ve 767’yi otomatik transponder kullanmamakla suçlamayı düşünseler de bu iddianın zayıf kalacağını kendileri de kabul ediyor. Avukatlar ayrıca FAA’yı dava etmekten de hükümeti karşılarına almamak için vazgeçiyor.

Görüşmelerde ayrıca, o döndemde ABD Başkanı olan George W. Bush’ın saldırılardan önceden haberi olup olmadığı ve Suudi Kraliyet Ailesi’nin bu saldırıdan sorumlu olup olmadığı tartışılıyor ancak yeni bir bilgi yok.

Hacker grubu yaptığı açıklamada, 2 milyon dolarlık Bitcoin almaları halinde “megasızıntı” dedikleri “11 Eylül Belgeleri”ni yayınlayacaklarını söylüyorlar.

Dark Oversoul 2016 yılında kurulduğundan bu yana dikkat çekici bazı saldırılar gerçekleştirdi. Netflix’in istedikleri fidyeyi ödememesi üzerine Orange Is The New Black’in tüm sezonunu internete sızdıran ekip, kredi kartı bilgileri ve sağlık kayıtları çalıp satmasıyla da biliniyor.

Bütün belgelerin gerçekten açıklanıp açıklanmayacağını ise zaman gösterecek.