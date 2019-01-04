Hackerler, 11 Eylül ile İlgili 650 Belgeyi Açıkladı

Bitcoin ile fidye talep eden ve istedikleri ödemeyi alamamaları halinde 11 Eylül Saldırıları ile ilgili 18 bin belgeyi açıklayacağını iddia eden korsan grubu The Dark Overlord, bazı bilgileri yayınladı.

Bilgisayar korsanlarından oluşan The Dark Overlord ekibi, 11 Eylül saldırıları ile bağlantısı bulunan 18 bin belgeden 650 tanesini yayınlayarak ciddi olduklarını göstermiş oldu. Ekibin daha önceki açıklamasından aşağıdaki haberimizde bahsetmiştik.

Belgelerin kaynağı olarak ise ABD hükümetinden, sigorta şirketlerinden ve hukuk bürolarından çalınan belgeler gösteriliyor. Belgelerin konusu olan terör saldırısı, 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Hacker grubu yaptığı açıklamada, 2 milyon dolarlık Bitcoin istediklerini duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir başka açıklamada ise hacker grubu şu ana kadar 12 bin dolarlık Bitcoin ödemesi aldıklarını açıklamıştı. Bu ödemeler, bilgileri çalınan şirketlerin yaptığı ödemeler değil, belgelerde ne olduğunu öğrenmek isteyen insanların ekibe yolladığı bitcoinler. Bu paranın karşılığında korsan grubu ilk parti belgeleri yayınladı. The Dark Overlord'un iddiasına göre belgelerde yazanlar, "ABD derin devletini ateşe verecek."

Belgeleri inceleyen uzmanlar belgelerde önemli bir bilgi olmadığı görüşünde birleşiyor. Muhtemelen korsanların amacı, kamuoyuna yansıtılan belgeler aracılığıyla iddialarının doğruluğunu ispatlamak. İlk grupta yer alan belgeler daha çok havaalanı güvenliklerinin ifadelerinden ve sigorta işlemlerinin kayıtlarından oluşuyor.