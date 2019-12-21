Hacklenemeyen Yeni Bir Güvenlik Sistemi Geliştirildi

Araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir güvenlik sistemi, kullanıcılar arasındaki mesajlaşmalara dışarıdan sızmaları engelleyebilir. Sistemde silikon çipler kullanılıyor.

Bilim insanları, cracklenemeyen bir güvenlik sistemi icat etmiş olabilirler. St Andrews Üniversitesi, Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) ve CUP Sciences'tan araştırmacılar, yeni geliştirdikleri sistemle birlikte iletişim gizliliğinde devrim yaptıklarını öne sürüyorlar.

Uluslararası araştırma ekibi, bir kullanıcıdan diğer bir kullanıcıya giden bilgiyi tek seferlik hacklenemez iletişim yoluyla yapan optik çipler geliştirdi. Bu çiplerin, "mükemmel gizliliğe" daha önce hiçbir sistemin ulaşamadığı şekilde ulaştığı iddia ediliyor.

Araştırmacılar, kompleks yapılar içeren silikon çipler üretti. Bu kompleks yapılar geri döndürülemez bir biçimde değişiyor ve bilgi, saldırganlar tarafından yeniden üretilemeyen veya ele geçirilemeyen tek seferlik bir anahtarla gönderiliyor.

Günümüzdeki şifreleme yöntemleri gelecekte geçersiz kalabilir

Günümüzdeki şifreleme teknikleri bilginin hızlı iletilmesini sağlasa da, gelecekteki bilgisayarlar ve kuantum algoritmaları tarafından kırılabilir. Araştırmacılar, veriyi şifreleyen yeni sistemin kırılamaz olduğunu ve var olan iletişim ağlarını kullandığını belirtiyorlar. Yanı sıra, yeni teknik, ağ sistemlerinde şu andaki şifreleme yöntemlerine göre daha az yer kaplıyor.

Araştırma ekibinin başı Dr. Andrea Fratalocchi, güçlü kuantum bilgisayarların gelişmesiyle birlikte günümzdeki şifreleme yöntemlerinin kısa sürede kırılacağını belirtiyor. Fratalocchi, bir hackerın şu anda şifrelenmiş bir mesajı saklayıp uygun teknoloji geliştirildiğinde bu mesajı kırabileceğine dikkat çekiyor. Araştırmacı, yeni sistemin küresel olarak uygulanması halinde, hackerların yeni bir iş bulması gerekeceğini ileri sürüyor.

Araştırma ekibi şu anda teknolojilerinin ticari amaçlarla kullanılmasını sağlayacak bir uygulama geliştiriyor. Yine yakın zamanda tamamen işlevli bir demo sürümü yayınlamayı da planlıyorlar.