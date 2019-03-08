Hacklenmiş iPhone, 20 Bin Dolara Kadar Alıcı Buluyor

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple'ın güvenliğe verdiği önem tüm dünyaca bilinir. Şirketin, telefonları üzerinde yaşadığı önemli bir güvenlik problemi var.

Bir şeylerin gizliliği söz konusu olduğunda, Apple, bundan diğer şirketlerin ettiğinden daha fazla nefret ediyor. Şirketin kurucu ortağı Steve Jobs'ın bu nefreti biliniyordu ve Gizmodo'ya iPhone 4S konusunda yaptığı açıklamalar kaydedildi. Ancak, yaklaşmakta olan iPhone'lar ile ilgili gizlilik sıkıntılarına ek olarak, Apple'ın ellerinde daha büyük bir sorun var.

Cupertino merkezli teknoloji devinin akıllı telefonları, güvenlikleri ile ünlüdür. Sonuç olarak, Apple’ın donanım ve yazılımlarının istismarları binlerce dolar değerindedir. Şimdi, Apple’ın cihazlarının hacklenme biçimleri hakkında büyük bir rapor karşımıza çıktı.

Giderek daha güvenli hale geldi

Yenilikçilik, amiral gemisi pazarında her geçen gün daha da zorlaşırken Apple, onu rakiplerinden ayıran en önemli faktörlerden biri olarak giderek daha güvenli hale geldi. Apple MacBook Pro'daki T2 güvenlik yongasını tanıttıktan ve iPhone XS modelinde güvenliği artırdıktan sonra bu gerçek daha belirgin hale geldi. Cupertino teknoloji devinin ekosistemine yapılan araştırmalar daha değerli hale geliyor ve Motherboard'daki insanlar, araştırmacıların ve bilgisayar korsanlarının Apple’ın güvenli sistemlerine nasıl erişebileceği hakkında kapsamlı bir soruşturma yürüttüler.

Apple’ın mobil cihazları, Güvenli Eleman olarak adlandırılan şeylerle çalışır. Bu, derin, donanım düzeyinde şifreleme işleminden sorumlu olan iPhone XS, XS Max ve XR üzerindeki silikonun ayrı bir bölümüdür. "Production Fused" aygıtları olarak adlandırılan özelliklere sahipseniz, Secure Enclave’e temel düzeyde erişim sağlamak mümkün değildir. Bu cihazlar, tüketicilerin Apple veya diğer perakendeciler aracılığıyla satın alabileceği cihazlardır.

"Production Fused", board üzerinde üretim aşamasında şişirilmiş belirli bir pim olduğu anlamına gelir. “Board, cihazın prod olup olmadığını görmek için bu iğneyi kontrol ediyor.” diyen ve bir gizlilik sözleşmesiyle bağlı olduğu için isimsiz kalmak isteyen eski bir Apple çalışanı, Motherboard’a şunları söyledi: “Eğer proud değilse ve ürün yazılımı dev (geliştirici) sürüm ise, bazı özellikler etkinleştirilir.”

Bu aygıtlar normal iPhone'lara yalnızca görünüşte benzer. Gadget'lar Switchboard'ta mevcut uygulamaları kullanarak çalıştığından, bunları günlük iPhone'unuz gibi kullanamazsınız. Switchboard, Apple’ın yalnızca çalışanlar için kullandığı bir uygulama mağazasıdır ve Güvenilirlik, Konsiyerj, Expresso ve daha fazlası gibi uygulamalara sahiptir. Ek olarak, bu cihazlar aynı zamanda Apple'ın hata ayıklama için dahili yazılımı olan SwitchBoard adlı bir yazılım üzerinde de çalışır.

"Dev-fused" iPhone’u Apple’ın tescilli Kanzi kablosunu kullanarak Mac’e bağlamak bir araştırmacının akıllı telefona kök erişimi sağlamasına olanak tanır. Cihazda bir Güvenli Enclave varsa (önce iPhone 5S'te piyasaya sürüldü), o zaman işlemci çekirdeğine erişebilirsiniz. SEP’in SEP işletim sistemine seputil adlı komut satırı arayüzü tabanlı bir araç kullanılarak erişilebilir.

"Dev-fused" iPhone, Mac'e Kanzi kablosuyla bağlandığında, akıllı telefona kök erişimi sağlamak için basit bir kullanıcı girişi ve şifre gerekir. Bunu bir kez girdiğinizde, Apple’ın güvenlik sırlarının neredeyse tümüne bir göz atmakta özgür kalırsınız.

Fiyatları 20 bin dolara kadar çıkıyor

"Dev-fused" iPhone'lar, modellere göre değişen farklı fiyatlara satılıyorlar. Soruşturmaya göre, "Dev-fused bir iPhone 8 Plus, 5 bin dolar, iPhone XR 20 bin dolar ve eski bir iPhone 6'nın fiyatı bin üç yüz dolar.” Ek olarak, akıllı telefonlar alıcıya sundukları erişim düzeyine göre de kategorize ediliyorlar. Bu nedenle, daha derin bir erişim düzeyine sahip daha eski bir iPhone, sunamayanlara kıyasla daha pahalı olacaktır.

Peki ya bu cihazların kaynağı nerede? Çoğu zaman Çin’den geliyorlar ve onları Apple’ın Shenzen’deki üretim ortaklarının tesislerinde faaliyet gösteren karaborsalarda gerçekten ucuza satın alabilirsiniz. Aslında bu cihazlar iPhone ile sınırlı değil. Yapacağınız bir miktar araştırma, iPad ve iPod ünitelerini de alabileceğinizi gösteriyor.

Sonuçta, bu her gün duyduğumuz bir şey değil ve bu atılımlar, kullanıcıların cihazlarına ciddi zararlar verme potansiyeli taşıyor. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Yorum bölümünde fikirlerinizi yazabilirsiniz.