Turkcell’in katkılarıyla gerçekleşen Türkiye’nin interaktif bilgi yarışması Hadi, yılbaşına özel yarışmasında tam 201 bin 900 TL ödül verecek.

Her gün on binlerce insanın bilgilerini test ettiği sevilen yarışma programı Hadi, yılbaşında işleri biraz daha kızıştıracak.

Her akşam birçok kişiyi telefona bağlamasıyla ünlenen genel kültür ve bilgi yarışması Hadi, 2019 yılına özel 201 bin 900 TL’lik bir para ödülü verecek. Bu ödülü kazanmak için yapmanız gerekenler ise çok basit.

Sunucu tarafından sorulan 12 soruya 10 saniye içerisinde üç şık arasından tercih yaparak bir cevap verebilirseniz yarışmayı siz kazanmış oluyorsunuz. Bunun yanı sıra joker desteği de bulunan yarışmada, jokerler ve ipucu Türkiye’nin yerli iletişim platformu BiP’in hadi kanalından 31 Aralık’ta herkese duyurulacak. Tabii ki birden çok kazanan olması durumunda da para ödülü eşit olarak bölünüyor.

31 Aralık akşamı düzenlenecek yarışmanın ödülü olan 201 bin 900 TL, yarışmanın sonunda sahiplerini bulacak.