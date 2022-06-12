Webtekno ekibi olarak sizleri sürekli önemli gelişmelerden haberdar etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta boyunca gözünüzden kaçmış olabileceğini düşündüğümüz bazı haberleri tekrar hatırlatmak istedik.

Sürekli değişip gelişen teknoloji dünyasında her hafta yeni gelişmelere şahit oluyor, bu haberleri detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Geride bıraktığımız haftada da teknoloji dünyasında oldukça önemli gelişmeler yaşandı.

Biz de bu içeriğimizde hem teknoloji dünyasında geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini hem de haftanın dikkat çekici içeriklerini sizler için bir araya getirdik. Gelin, tüm bu haberlere daha yakından göz atalım.

Geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmeleri

Apple, iOS 16'yı Tanıttı! İşte iPhone'lara Gelecek Tüm Yeni Özellikler

Apple, merakla beklenen iPhone işletim sisteminin yeni sürümü iOS 16'yı geçtiğimiz günlerde tanıttı. Yeni işletim sistemi, özellikle kullanıcıların acil durumlarda hayatını kurtarabilecek özelliklere sahip olacak. Gelin, iPhone'lara gelecek tüm özelliklere bakalım.

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Sırbistan'a Sadece Kimlik ile Gidilebilecek: Peki Sırbistan'da Nerelere Gidilir? Parasının Değeri Ne Kadar?

Sırbistan ile Türkiye arasında yeni bir dönem başlıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda iki ülke arasında giriş çıkışlar pasaport yerine kimlikle yapılabilir hale gelecek. Peki Sırbistan'da nerelere gidebiliriz? Para birimi Türk Lirasına kıyasla ne kadar değerli?

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Tekirdağ'da Bulutlar Adeta Korku Filmi Efektine Dönüştü: Peki Neden?

Ülkemizde çok sık görülmeyen ancak Amerika'da yaşayanların oldukça alışkın olduğu görüntüler, geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'dan geldi. Peki gökyüzünün adeta bir korku filmi efektine büründüğü görüntülerin sebebi ne? Gelin, birlikte bakalım.

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Emekli Iron Man Robert Downey Jr., 'Mavi Saçlı' Yeni Stiliyle Sosyal Medyada Viral Oldu

Üç yıl önce Marvel Sinematik Evreni'ne veda eden Robert Downey Jr.'ın yeni paylaştığı videosunda saçını maviye boyadığı görüldü. Downey Jr.'ın paylaşımı kısa sürede viral olurken takipçilerinden farklı tepkiler topladı.

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Apple Tüm Dünyaya 'Abla Deme Lazım Olur' Şarkısını Dinletti: Teknoloji Dünyası 1 Dakikalığına Güzelleşti!

Apple, iPhone’ların işletim sistemi iOS 16’yı duyurduğu global lansmanında Türk rock grubu Lalalar’ın “Abla Deme Lazım Olur” şakısını çaldı.

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