Webtekno ekibi olarak sizleri sürekli önemli gelişmelerden haberdar etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta boyunca gözünüzden kaçmış olabileceğini düşündüğümüz bazı haberleri tekrar hatırlatmak istedik.

Sürekli değişip gelişen teknoloji dünyasında her hafta yeni gelişmelere şahit oluyor, bu haberleri detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Geride bıraktığımız haftada da teknoloji dünyasında oldukça önemli gelişmeler yaşandı.

Biz de bu içeriğimizde hem teknoloji dünyasında geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini hem de haftanın dikkat çekici içeriklerini sizler için bir araya getirdik. Gelin, tüm bu haberlere daha yakından göz atalım.

Geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmeleri

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik: Artık Arabası Olan da Daha Çok Yürüyecek

Otopark Yönetmeliği'nde düzenlemeye gidildi. Yapılan yeni düzenlemeyle otoparkların tahsis edilecekleri alanlarda, belediyelerin yapacakları ödemelerde ve diğer pek çok hususta esnemeye gidildi.

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Recep İvedik 7'den İlk Görüntüler Paylaşıldı: Kenya'dan Köye Dönüyor!

Disney Plus'ta yayınlanacak Recep İvedik 7'den ilk görüntüler geldi. Paylaşılan görüntüler, filmin konusuyla ilgili genel bir tahmin yürütme imkanı sunuyor.

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İkinci El Ürün Uygulaması Trendyol DOLAP Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Rekabet Kurumu, Trendyol'un çatı şirketi DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’ye soruşturma başlattı. İddialara göre DSM Grup, rekabeti engelleyici tutumlarda bulunuyordu.

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Joker 2'de Harley Quinn'i Kimin Canlandıracağı Ortaya Çıktı (Margot Robbie'yi Unutun)

Geleceği resmi olarak açıklanan Joker 2 ile ilgili sürpriz bilgiler gelmeye devam ediyor. Paylaşılan bilgilere göre Joker 2'de Harley Quinn karakterini sinema dünyasında ismini kabul ettirmeyi başaran şarkıcı Lady Gaga canlandıracak. Üstelik Lady Gaga sürprizinin yanı sıra Joker 2, filmi bekleyenleri şaşırtan bir haberle de geldi.

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'Tengri' Dini Türkiye'de Resmen Tanındı: İlk Kez Bir Vatandaş Kimliğindeki Din Bilgisini 'Tengri' Olarak Değiştirdi

Nüfüs cüzdanları ve eski kimlik kartlarında açık şekilde yazılan din bilgisi, çipli kimlik kartlarından kaldırılmıştı. Nitekim kartlardaki çipin entegre olduğu nüfus kayıtlarında yer alan bu bilgi, Türkiye'de ilk kez bir vatandaş tarafından Tengri olarak değiştirildi.

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