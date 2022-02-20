Webtekno ekibi olarak sizleri sürekli önemli gelişmelerden haberdar etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta boyunca gözünüzden kaçmış olabileceğini düşündüğümüz bazı haberleri tekrar hatırlatmak istedik.

Sürekli değişip gelişen teknoloji dünyasında her hafta yeni gelişmelere şahit oluyor, bu haberleri detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Geride bıraktığımız haftada da teknoloji dünyasında oldukça önemli gelişmeler yaşandı.

Biz de bu içeriğimizde hem teknoloji dünyasında geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini hem de haftanın dikkat çekici içeriklerini sizler için bir araya getirdik. Gelin, tüm bu haberlere daha yakından göz atalım.

Geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmeleri

Twitch Türkiye'nin En Popüler Yayıncılarından Anna Deniz, Yayın Hayatına Son Verdiğini Açıkladı

Twitch Türkiye'nin popüler yayıncısı Anna Deniz Şaylan, geçtiğimiz günlerde Twitch hayatına son verdiğini açıkladı. Şaylan, Twitch'e ara verme nedenini farklı alanlarla ilgilenirken kendisini daha keyifli hissetmesi olarak paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İndirim mi Geliyor' Dedirten Elektrik Tarifesi Açıklaması: Yeni Düzenleme Yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yeni açıklamalar yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada elektrik faturalarına yeni düzenleme geleceğini duyurdu.

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Faturalara Gelen Yüksek Zamlar Sonrası Elektrik Dağıtım Şirketlerinden Ortak Açıklama

Son dönemlerde elektrik faturalarının artması büyük tepki toplamıştı. Halkın tepki göstermekte en çok hedef aldığı kurumlar ise elektrik dağıtım şirketleri oldu. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), konuya dair açıklamada bulundu.

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Einstein'in 100 Yıllık Teorisi Bir Kez Daha Kanıtlandı: İğne Ucu Kadar Mesafede 'Zaman Kayması' Tespit Edildi

JILA bilim insanları, birbirinden yalnızca bir milimetre mesafede çalışan iki atomik saatin farklı zamanları gösterdiğini gözlemledi. Aradaki fark, insanların algılayabileceği kadar büyük olmazken çalışma, gelecek için büyük önem taşıyor.

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'Alev Atma' Devri Kapanıyor: Instagram'a Hikaye Beğenme Özelliği Geldi

Instagram, kullanıcıları hikayelere tepki verirken direkt mesaj atmaktan kurtaracak yeni özelliğini yayınladı. Artık Instagram'da gönderi beğenirmiş gibi hikâye beğenebileceğiz.

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