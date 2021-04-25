Webtekno ekibi olarak sizleri sürekli önemli gelişmelerden haberdar etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta boyunca gözünüzden kaçmış olabileceğini düşündüğümüz bazı haberleri tekrar hatırlatmak istedik.

Sürekli değişip gelişen teknoloji dünyasında her hafta yeni gelişmelere şahit oluyor, bu haberleri detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Geride bıraktığımız haftada da teknoloji dünyasında oldukça önemli gelişmeler yaşandı.

Biz de bu içeriğimizde hem teknoloji dünyasında geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini hem de teknolojiyle ilgili dikkat çekici içerikleri sizler için bir araya getirdik. Gelin, tüm bu haberlere daha yakından göz atalım.

Geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmeleri

Evde Beslenen Köpeklere 2021 Sonuna Kadar Çip Taktırılması Gerekiyor: Taktırmayanlara 10 Bin TL Ceza

Geçtiğimiz günlerde ev hayvanlarına çip takma zorunluluğu getirileceğini duymuştuk. Yeni bildiriyle birlikte hangi hayvanlara hangi tarihlere kadar çip takılacağını öğrenmiş olduk. Köpeklere 2021 sonuna kadar, kedi ve gelinciklere ise 2022 sonuna kadar çip takılması zorunlu olacak. Bu zorunlulukla evden kaçan ev hayvanlarının takibi, hayvanların sokağa atılmasının önlenmesi ve hayvan hastalıklarının kontrolü sağlanmış olacak.

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Apple'ın Bugün Tanıttığı Tüm Ürünler, Özellikleri ve Türkiye Fiyatları

Apple’ın ‘Spring Loaded’ adlı etkinliği, birçok yeni ürünle haftaya damgasını vurdu. 20 Nisan’da gerçekleşen etkinlikte yeni nesil renkli iMac’ler, yeni rengiyle iPhone 12, yeni iPad Pro modeli ve AirTag ürünleri tanıtıldı. Takip cihazı AirTag, Apple ailesinin en yeni üyesi oldu.

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Xiaomi, Fiyat/Performans Canavarları Mi 11X ve Mi 11X Pro'yu Duyurdu

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz aralık ayında Mi 11 serisini duyurmuştu. Mi 11 adı altında çıkacak telefonlara duyurularla sürekli yeni üyeler ekleyen şirket, seriye 2 model daha ekledi. Mi 11X ve Mi 11X Pro olarak adlandırılan cihazlar, fiyat/performans açısından tatmin edici özelliklere sahip.

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1 Milyondan Fazla Android Kullanıcısını Etkileyen Bir Zararlı Yazılım Keşfedildi

Yakın zamanda Android cihazları hedef alan zararlı bir yazılım ortaya çıktı. PARETO isimli yazılımı tespit eden ekip HumanSecurity, yazılımın 1 milyondan fazla Android kullanıcısını etkilediğini ortaya çıkardı. Sahte reklamlar göstererek dolandırıcılara kazanç sağlayan PARETO, Android telefonlarda hâlâ güvenlik açıklarının var olduğunu gösterdi.

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Endüstriyel Kriz Kapıda: Intel CEO'su, Mikroçip Kıtlığının 2 Yıl Daha Sürebileceğini Belirtti

Yarı iletken sektöründe yaşanan kıtlık, işlemci üretimini derinden etkiledi. Intel CEO’su Pat Gelsinger, kıtlığın sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CEO’ya ‘çip krizi’ 2 yıl daha sürebilir. Bunun önüne geçebilecek tek şey ise üretim kapasitesinin artırılması.

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iOS 15'ten Yeni Bilgiler Geldi: Güncellenmiş Kilit Ekranı ve Bildirimler Yolda

Apple, iOS 15 ile birlikte kilit ekranı, bildirimler ve gizlilik özelliklerinde bazı değişiklikler gerçekleştirecek. Ayrıca iPad ana ekranının da yeni bir tasarım ile güncelleneceği söyleniyor. Tüm bu bilgilerin doğruluğu, Apple’ın haziran ayında gerçekleşecek WWDC etkinliğinde görülecek.

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