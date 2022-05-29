Webtekno ekibi olarak sizleri sürekli önemli gelişmelerden haberdar etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta boyunca gözünüzden kaçmış olabileceğini düşündüğümüz bazı haberleri tekrar hatırlatmak istedik.

Sürekli değişip gelişen teknoloji dünyasında her hafta yeni gelişmelere şahit oluyor, bu haberleri detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Geride bıraktığımız haftada da teknoloji dünyasında oldukça önemli gelişmeler yaşandı.

Biz de bu içeriğimizde hem teknoloji dünyasında geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini hem de haftanın dikkat çekici içeriklerini sizler için bir araya getirdik. Gelin, tüm bu haberlere daha yakından göz atalım.

Geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmeleri

Türkiye'de En Çok Ücret Artışı Yaşanması Beklenen Sektörler Belli Oldu: Şirketlerin %63'ü Zam Yapmayı Planlıyor

İnsan kaynakları şirketi Mercer ve insan yönetimi derneği PERYÖN tarafından yürütülen yeni bir anket, şirketlerin %63'ünün ek ücret artışı planladığını ortaya koydu. Bu artışı en çok gerçekleştirecek sektörün ise kimya olduğu belirtildi.

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Netflix'teki Yeni Gösterisinde Trans Bireylerle İlgili 'Espriler' Yapan Ricky Gervais'e Sosyal Medyadan Tepki Yağdı

Netflix'te yeni bir stand-up gösterisiyle boy gösteren Ricky Gervais, gösteride trans bireyler hakkında söyledikleri nedeniyle sosyal medyada büyük tepki çekti. Gösteri, Netflix'in acı çektiği David Chappelle gösterisini de yeniden gündeme getirdi.

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TRT Payı Artırıldı: Akıllı Telefon ve Bilgisayar Fiyatlarına Zam Kapıda!

Bandrol ücretlerine geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan bildiriyle birlikte yeni bir zam geldi. Yayımlanan bildiriyle birlikte, teknolojik ürünlerde ortalama olarak yüzde 2'lik bir zam gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı, Bir Türk Vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonuna Gönderileceğini Açıkladı: Başvurular Açıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından bir sene önce duyurduğu uzay programı kapsamında bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilme sürecinin başlatıldığını duyurdu.

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Bankalar Yakında Cumartesi de Açık Olacak mı? Cumartesi Hizmet Verecek İlk Banka Olacak Yapı Kredi Kararından Vazgeçmiş Olabilir

Bankaların cumartesi günleri de hizmet vermesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğü, sektöre yakın isimlerce dile getirilmeye başlanmıştı ki bu konuda yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre Yapı Kredi, bu konuda pilot uygulamayı hayata geçirecek ilk banka olacaktı. Ancak yeni ortaya çıkan bazı bilgiler, Yapı Kredi'nin bu kararından vazgeçmiş olabileceğini ileri sürdü.

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