Webtekno ekibi olarak sizleri sürekli önemli gelişmelerden haberdar etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta boyunca gözünüzden kaçmış olabileceğini düşündüğümüz bazı haberleri tekrar hatırlatmak istedik.

Sürekli değişip gelişen teknoloji dünyasında her hafta yeni gelişmelere şahit oluyor, bu haberleri detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Geride bıraktığımız haftada da teknoloji dünyasında oldukça önemli gelişmeler yaşandı.

Biz de bu içeriğimizde hem teknoloji dünyasında geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini hem de haftanın dikkat çekici içeriklerini sizler için bir araya getirdik. Gelin, tüm bu haberlere daha yakından göz atalım.

Geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmeleri

Yeni Asgari Ücret Belli Oldu: %30 Zam Yapıldı! İşte Gelen Tepkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret, yılın geri kalanında 5.500 TL olarak belirlendi. Biz de gelen tepkileri sizler için derledik.

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Otoyollarda Hız Limitleri Artırıldı: Peki Hangi Otoyolda Hangi Hız Limiti Var?

Otoyollarda uygulanan hız limitleri geçtiğimiz günlerde artırıldı. Vatandaşlar artık, bazı yollarda yasal limitler dahilinde 154 km/sa hıza ulaşabilecekler. Peki hangi otoyolda hangi hız limiti uygulanacak?

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Yurt Dışındaki Getir Çalışanlarından Çarpıcı İddialar: "Şirketin Ayakta Kalma Şansı Düşük, Çalışma Ortamı Kötü"

Yurt dışındaki Getir çalışanları, Business Insider'a şirket ile ilgili açıklamalarda bulundu ve bazı iddialar ortaya attı. Çalışanlar, dev şirketin kâr etme ve ayakta kalma şansının düşük olduğunu düşündüklerini belirtirken çalışma ortamlarından yakındı.

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Survivor Finalinde Kazananı Belirlemek İçin Atılan SMS'ler Tartışma Yarattı: On Binlerce TL'lik Telefon Faturaları Geldi!

Sosyal medyada bazı Survivor izleyicileri, yarışmacıları desteklemek için gönderdikleri SMS'lerin bilançosunu paylaştı. Bilanço, sosyal medyada ayrı bir tartışma konusu oldu.

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Avengers: Endgame Hakkındaki Malum 18+ Soruya Nihayet Yanıt Geldi: Neden Küçülüp Thanos'un...

Marvel'ın karınca kahramanı Ant-Man, yayınlanan bir klipte malum soruya cevap verirken görüldü. O malum soru, Ant-Man'in neden küçülüp Thanos'un poposuna girip büyüyerek onu öldürmediğiydi.

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