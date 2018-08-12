Sürekli büyüyen akıllı telefon piyasasında zaman zaman bazı modeller diğerlerine göre daha ön planda olabiliyor. Biz de sizler için bu haftanın en popüler 10 telefonunu listeledik.

Samsung'un Galaxy Note9'u duyurmasıyla beraber oldukça hareketli bir hafta geçiren akıllı telefon piyasası, önümüzdeki aylarda Apple ve Huawei'nin lansmanlarıyla biraz daha hareketlenecek. Biz de sizler için bu haftanın en popüler akıllı telefonlarını listeledik. Henüz Perşembe günü tanıtılan Note9 ise listemizde 2. sırada kendine yer buldu ancak hafta başında tanıtılması durumunda işler biraz daha farklı olabilirdi.

Listenin genelinde ise yine Çinli devler ve Samsung'un hakimiyetini görüyoruz. Özellikle orta segment telefonların rağbet gördüğü bu haftanın lideri ise Xiaomi Mi A2. İşte bu haftanın en popüler 10 akıllı telefonu:

10. Oppo F7

Oppo F7'nin tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

9. Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8'in tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

8. Xiaomi Mi A2 Lite (Redmi 6 Pro)

Xiaomi Mi A2 Lite'ın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

7. Samsung Galaxy J6

Samsung Galaxy J6'nın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

6. Huawei Honor Play

Huawei Honor Play'in tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

5. Samsung Galaxy J8

Samsung Galaxy J8'in tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

4. Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Xiaomi Redmi Note 5 Pro'nun tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

3. Huawei P Smart+ (Nova 3i)

Huawei Nova 3i'nin tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

2. Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy Note9'un tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

1. Xiaomi Mi A2 (Mi 6X)

Xiaomi Mi A2'nin tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.