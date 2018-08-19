Akıllı telefon piyasasında her hafta farklı hamleler görebiliyoruz. Ciddi bir yarış içerisinde olan üreticiler arasında popülerliği en yüksek olanlar şu an itibariyle Çinliler. Bu popülarite, hazırladığımız listede de rahatlıkla görülebiliyor.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/top_10_trending_phones_of_week_33-news-32812.php

 9 1 1 1 0