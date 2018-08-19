Bu Haftanın En Popüler 10 Akıllı Telefonu

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Akıllı telefon piyasasında her hafta farklı hamleler görebiliyoruz. Ciddi bir yarış içerisinde olan üreticiler arasında popülerliği en yüksek olanlar şu an itibariyle Çinliler. Bu popülarite, hazırladığımız listede de rahatlıkla görülebiliyor.

Son günlerin en popüler akıllı telefonu diyebileceğimiz Galaxy Note9, geçtiğimiz haftaki popüler telefonlar listesinde kendine ikinci sırada yer bulabilmişti. Bu hafta ise liderlik koltuğuna oturan Galaxy Note9, Xiaomi Mi A2'yi tahtından etti.

Samsung, Huawei ve Xiaomi'nin domine ettiği listemizde bir tane de Motorola cihazı yer alıyor. iPhone X benzeri tasarımıyla yoğun eleştiri alan Motorola P30, listenin ancak 8. sırasında kendine yer bulabildi. Şimdi gelin hep beraber bu haftanın en popüler akıllı telefonlarına göz atalım.

10. Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8'in tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

9. Huawei Honor Play

Huawei Honor Play'in tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

8. Motorola P30

Motorola P30'un tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

7. Xiaomi Mi A2 Lite (Redmi 6 Pro)

Xiaomi Mi A2 Lite'ın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

6. Samsung Galaxy J6

Samsung Galaxy J6'nın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

5. Samsung Galaxy J8

Samsung Galaxy J8'in tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

4. Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Xiaomi Redmi Note 5 Pro'nun tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

3. Huawei Nova 3i (P Smart+)

Huawei Nova 3i'nin tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.
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2. Xiaomi Mi A2 (Mi 6X)

Xiaomi Mi A2'nin tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.
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1. Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy Note9'un tüm özelliklerine buradan ulaşabilir, cihazla ilgili hazırlamış olduğumuz detaylı haberimize ise buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/top_10_trending_phones_of_week_33-news-32812.php
Etiketler: akıllı telefonlar, Xiaomi Mi A2, samsung galaxy note9
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