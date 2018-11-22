Kendi iradesi olan, karar verebilen bir yapay zeka geliştirmek için sinema tarihinin en psikopat yapay zekalarından birini örnek alalım, ne yanlış gidebilir ki? Sadece konu üstüne yazılmış onlarca kitap, çekilmiş onlarca film var o kadar.

İnsanlık ilerliyor, yeni ufuklara yelken açıyor. NASA’nın yeni planı, 2030 yılında Mars’a mürettebat göndermeyi içeriyor. Bu amaçlara ulaşmak için de en gelişmiş ve en güvenilir uzay teknolojilerine ihtiyaç duyuyoruz.

Stanley Kubrick’in efsanevi filmi 2001: Uzay Macerası’ndaki psikopat ve ölümcül robotumuz HAL 9000’ın bu işle ne alakası var peki? Kendisi, yeni geliştirilen yapay zekanın esinlenildiği karakter olmuş. Uzay istasyonunu kendi başına yöneten ve otonom olarak hareket edebilen bilişsel bilgisayar sistemi fikrine ilham vermiş.

Yine de endişelenecek bir şey yok. Yapay zeka ve robot üreticisi TRACLabs’ten Pete Bonasso yeni yapay zekanın tamamen teknoloji tabanlı düşüneceğini söylüyor. Bu da HAL 9000 gibi paranoyak ve hain bir yapay zeka olmadığı anlamına geliyor.

Bonasso ayrıca bu yapay zekanın yoldan çıkması gibi bir durumun olmadığını, programında bulunmayan hiçbir şeyi yapamayacağını belirtiyor.

Bonasso geliştirilen yapay zekayı test ettikleri bir simülasyon da gerçekleştirdi. Dört saatlik bu simülasyon oldukça sorunsuz geçerken yapay zeka tesisi başarıyla yönetti. (Merak ediyorsanız hayır, hiçbir astronotu da öldürmedi.)

Sistem üç katmandan oluşacak şekilde hazırlanmış. Birinci katman donanımlardan oluşmakta. Yaşam destek üniteleri, güç sistemleri, gezegen araçları ve kapılar gibi fiziksel donanımları kontrol ediyor.

İkinci katman ise altyapı kontrolünü içeriyor. Üçüncü katman ise günlük rutin işleri yürütmek için çözümler buluyor. Tamircilere en kısa güzergahı bulmak, toz fırtınası çıktığında insanları üsse çağırmak gibi günlük işlemleri yapıyor.

Son katmanın ayrıca günün birinde uzaylı istilası falan yaşanması durumunda da devreye gireceği söyleniyor. Katmanlara ek olarak sistem karar verebilme yeteneğine de sahip, böylelikle insanlarla daha iyi iletişim kurabilecek ve konuşmalara tepki verebilecek.

TRACLabs’in müşterileri arasında NASA ve bazı Amerikan Devlet Kurumları da bulunuyor.