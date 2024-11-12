Tarih boyunca elden ele dolaşmış, imparatorlukların yükselişine tanıklık etmiş ve yüzyıllar boyunca değerini korumuş para birimi sizce hangisidir?

Şu an bile cüzdanınıza koyabileceğiniz bu para, dünyanın en eski ve hâlâ kullanımda olan para birimi.

Yaklaşık 1200 yıllık bir geçmişi olan bu para birimi, köklü tarihinin de etkisiyle günümüzde hâlâ güçlü bir yer tutuyor?

Günümüzde hâlâ kullanılan en eski para birimi İngiliz sterlini.

Paunt olarak da bildiğimiz sterlinin kökeni, 8. yüzyıla kadar dayanıyor. Sterling adı verilen ilk gümüş sikkeler, Mercia Kralı Offa döneminde basılmaya başladı.

İngiltere Bankası 1964’te kurulunca '£' işareti ve ilk rakamı olan kısmen basılmış banknotlar çıkardı. İlk tam basılı kâğıt paralar ise 1853’te piyasaya sürüldü.

Ancak sterlinin asıl dönüşümü, 12. yüzyılda 240 penny değerindeki “pound sterling” sistemine geçildiğinde yaşandı. Bu sistemde, pound’un değeri bir pound (yaklaşık yarım kilogram) gümüşe eşitti ve bu, para biriminin değerini oluştururken benzersiz bir statü de kazandırdı.

Zamanla, İngiltere’deki tüm diğer para birimleri pound sterling üzerinden değerlenmeye başladı ve İngiliz ekonomisinin kalbinde yer aldı.

Sterlinin bu kadar uzun süre ayakta kalmasının birçok nedeni var.

İngiltere’nin siyasi ve ekonomik istikrarı, imparatorluk döneminden günümüze kadar güçlü ekonomik yapı oluşturdu. Sanayi devrimiyle birlikte İngiltere’nin dünya ticaretinde lider rol üstlenmesi de İngiliz sterlinini küresel bir para birimi hâline getirdi. Bu birinci sebebiydi.

İkincisi ise sterlinin altın standardı sistemine uzun süre bağlı kalması, ekstra bir güven kazandırdı. 19. yüzyılda birçok ülkenin para birimi sterline göre değerleniyordu. Bu da onu dünyanın ilk rezerv para birimlerinden biri yaptı.

Hâlâ dünya çapında kabul gören bir para birimi.

Brexit süreci gibi zorlu dönemlerden geçmesine rağmen sterlin, dünya piyasalarında güvenli bir liman olarak görülmeye devam ediyor.

İngiltere’ye gittiğinizde elinize aldığınız her kâğıt para, aslında bin yıllık bir tarihin izlerini taşıyor. İngiliz kültürünün ve tarihinin simgesi olan para birimleri küresel ekonomi için de önemli noktada.

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