"Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle, bir süre sesimizi kısıyoruz." diyen Flash TV, yayınlarını durdurduğunu açıkladı.

Turktime.com yazarı Talat Atilla, Bursa'da bulunan 20 yıllık kanal binası için yıkım kararı çıkmasının ardından Flash TV kanal yönetiminin kanal adına tarihi bir karar aldığını iddia etti. Zorlu şartlar nedeniyle Flash TV’nin yayınları durdurma kararı aldığını bildiren Atilla, yazısında şu ifadelere yer verdi;

“Kısa süre önce 20 yıllık Bursa'daki binasına yürüyen mahkeme sürecine rağmen yıkım kararı verilen Flash TV'nin kapanacağı duyumunu alınca, kanalın tepe yöneticisini aradım.

Flash TV'nin kapanacağını doğrulayan kanal yetkilisi şöyle konuştu;

'Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre yayınlarımıza ara verme kararı aldık. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz bir hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini engellemek ve 28 yıllık televizyon tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza ara vermek zorunda kaldık.”

Bununla birlikte konuyla ilgili olarak Flash TV’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

FLASH TV YAYINLARA ARA VERİYOR

SUÇUMUZ TARAFSIZLIK…

Flash Tv yayın hayatına ara veriyor… Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle, bir süre sesimizi kısıyoruz. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları: idari, siyasi ve mali baskılar dayanılmaz hal aldı.

Tüm çalışanlarımızın ve iş paydaşlarımızın zarar görmesini önlemek ve 28 yıllık özel televizyonculuk tarihimize gölge düşürmemek için; yayınlarımıza bir süre ara vermek kararımızı kamuoyuna duyururuz.

BAĞIMSIZ MEDYA EN AZ BAĞIMSIZ YARGI KADAR DEĞERLİDİR. SAYGILARIMIZLA.