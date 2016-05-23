Walt Disney Pictures'ın masal uyarlaması Malefiz'in devam filminin çekimleri tamamlandı. 2020 yılında çıkacak filmin başrolünde yine Angelina Jolie yer alıyor.

Disney’in 2014’de yayınladığı fantastik filmi Malefiz’in devam filmi Malefiz 2’nin çekimleri tamamlandı. Başrolünde Angelina Jolie ve Elle Fanning’in yer almaya devam ettiği filmin kadrosuna efsane Hollywood yıldızı Michelle Pfeiffer da katıldı.

Birkaç ay önce çekimleri başlayan filmin oyuncusu Elle Fanning, resmi Instagram hesabında bir fotoğraf yayınlayarak çekimlerin bittiğini duyurdu. Fanning paylaşımına, “ Aurora’yı şimdilik uykuya yatırıyoruz ama 2020’de uyanacak” açıklamasını ekledi.

29 Mayıs 2020’de ülkemizde gösterime girecek filmin kadrosuna kral ve kraliçeyi canlandırmak üzere ünlü yıldız MichellePfeiffer ve Robert Lindsay katıldı. Senaryosunu Jez Butterworth ve Linda Woolverton’ın yazdığı devam filminin yönetmenliğini Joachim Rønning gerçekleştirdi.